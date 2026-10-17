Sôi động Giải pickleball BULBAL CHOSEN DAY 2026

Giải đấu có hai nội dung đôi nam và đôi nữ, mỗi nội dung có 32 cặp, được chia thành tám bảng, thi đấu vòng tròn một lượt.

Ban tổ chức tặng quà lưu niệm cho các đơn vị đồng hành cùng giải

Hai cặp đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng loại trực tiếp Serie A, trong khi 16 cặp còn lại tranh tài ở Serie B. Ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm, chia bảng và công bố lịch thi đấu để các VĐV chuẩn bị.

Điểm đáng chú ý là các VĐV tham dự được miễn phí hoàn toàn, đồng thời có cơ hội tranh các giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị giải thưởng hơn 100 triệu đồng.

Đây là nỗ lực nhằm mở rộng cơ hội thi đấu cho cộng đồng pickleball phong trào, vốn đang phát triển mạnh tại TP.HCM nhưng chưa có nhiều sân chơi bài bản để người chơi thể hiện năng lực và được ghi nhận.

Giải đấu là sân chơi thiết thực cho cộng đồng pickleball phong trào

Trưởng ban tổ chức sự kiện, ông Huỳnh Thanh Quốc Bảo cho biết, ý tưởng hình thành chuỗi sự kiện xuất phát từ thực tế các sân pickleball ngày càng đông người chơi, nhưng cơ hội tham gia những giải đấu có hệ thống vẫn còn hạn chế.

Theo ông Quốc Bảo, sự kiện hướng đến việc tuyển chọn những VĐV sẵn sàng thể hiện năng lực, thay vì chỉ chú trọng các gương mặt nổi tiếng. Qua đó, Ban tổ chức kỳ vọng xây dựng cộng đồng gắn kết, tạo điều kiện để người chơi phong trào giao lưu, học hỏi và phát triển lâu dài.

Các tay vợt thi đấu tại nội dung đôi nam

Sau chặng thi đấu khu vực phía Đông, giải sẽ tiếp tục diễn ra ngày 24.10 tại sân D-Joy Pickleball Tên Lửa (phường Bình Trị Đông, TP.HCM). Những VĐV nổi bật ở hai chặng dự kiến được mời tham dự Challenger Camp trong hai ngày 31.10 và 1.11.

Đội hình chính thức của BULBAL Pickleball sẽ được công bố ngày 7.11 và ra mắt tại giải đấu vào ngày 28.11.

Thông qua chuỗi sự kiện, Ban tổ chức hướng đến tuyển chọn và xây dựng lực lượng, đồng thời phát triển cộng đồng sinh hoạt thường xuyên tại các cụm sân ở TP.HCM và những địa phương lân cận. Đây được kỳ vọng là bước đi góp phần thúc đẩy phong trào pickleball phát triển có tổ chức và bền vững hơn.