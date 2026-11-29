Giải thu hút gần 3.000 vận động viên đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài trên cung đường rợp bóng cây xanh giữa không gian núi rừng Khu di tích và danh thắng Yên Tử.

Bước sang mùa giải thứ ba, sự kiện do UBND phường Yên Tử phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Giản Đơn Việt Nam (Great Race Vietnam) tổ chức đã thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Tiếp nối nội dung thi đấu dành cho thiếu nhi diễn ra chiều 28/11, trong sáng 29/11, các vận động viên bước vào tranh tài ở ba cự ly chính thức gồm 21 km, 10 km và 5 km, với điểm xuất phát và về đích tại khu vực cổng đá Yên Tử Legacy.

Các vận động viên nỗ lực bứt phá trên đường chạy trong sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo nhân dân địa phương và du khách.

Để bảo đảm giải diễn ra an toàn, thông suốt, UBND phường Yên Tử đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, cứu hộ, cứu nạn cũng như giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan khu di tích.

Cung đường chạy "Chạm vào di sản" tạo cảm hứng cho các vận động viên.

Trực tiếp trải nghiệm cung đường chạy tại đây, vận động viên Nguyễn Văn Minh (đến từ Hà Nội, tham gia cự ly 21 km) chia sẻ: Cung đường chạy tại Yên Tử mang lại cảm xúc rất đặc biệt. Không khí mùa thu mát mẻ, cảnh quan núi rừng hùng vĩ cùng công tác tổ chức, tiếp nước và hỗ trợ y tế rất chu đáo giúp các vận động viên duy trì thể lực tốt để hoàn thành chặng đua.

Kết thúc các nội dung thi đấu, Ban tổ chức đã trao giải cho các vận động viên xuất sắc ở từng cự ly: 21 km: Giải Nhất, Nhì, Ba nam lần lượt thuộc về các vận động viên Vũ Trọng Long, Nguyễn Bá Phúc và Cao Văn Đạt; ở nội dung nữ, giải Nhất thuộc về vận động viên Vũ Thị Duyên, giải Nhì là Phùng Thị Phúc và giải Ba là Phạm Thị Thanh Dung.

Cự ly 10 km: Ở nội dung nam, giải Nhất thuộc về vận động viên Phạm Văn Ngọc, giải Nhì là Nguyễn Thành Trung và giải Ba là Đặng Văn Thành; ở nội dung nữ, giải Nhất thuộc về vận động viên Bùi Thị Nguyệt, giải Nhì là Vũ Thị Trang và giải Ba là Bùi Thị Mai.

Cự ly 5 km: Giải Nhất, Nhì, Ba nam lần lượt thuộc về các vận động viên Hoàng Minh Vũ, Mạc Quốc Dũng và Hoàng Công Thành; ở nội dung nữ, giải Nhất thuộc về vận động viên Artemena Mariia, giải Nhì là Bùi Thị Phương Mai và giải Ba là Bùi Thị Nhân.

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV đoạt giải cự ly 21km.

Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026 nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình “Yên Tử - Sắc thu thiền định” năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và hướng tới Đại lễ tưởng niệm 718 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (mùng 1/11 năm Bính Ngọ, tức ngày 9/12/2026 Dương lịch).

Thông qua sự kiện, địa phương tiếp tục quảng bá sâu rộng các giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan đặc sắc của miền di sản; đồng thời thúc đẩy phát triển loại hình du lịch thể thao, từng bước xây dựng Yên Tử trở thành điểm đến hấp dẫn bốn mùa gắn với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.