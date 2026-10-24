Sôi động Giải cầu lông lãnh đạo thành phố Hà Nội mở rộng năm 2026

Tham dự lễ khai mạc Giải cầu lông lãnh đạo thành phố Hà Nội mở rộng năm 2026 có đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL Hà Nội, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam, Liên đoàn Cầu lông Hà Nội, UBND xã Gia Lâm, 132 vận động viên đến từ 28 đơn vị các xã, phường, sở, ban, ngành, đơn vị Quân đội, Công an, bệnh viên của Trung ương và thành phố Hà Nội, cùng đông đảo cổ động viên.

Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Hà Nội, Trưởng BTC giải Nguyễn Huy Thắng phát biểu khai mạc

Giải thu hút 132 vận động viên đến từ 28 đơn vị

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Huy Thắng - Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Hà Nội, Trưởng ban tổ chức nhiệt liệt biểu dương và chào đón các vận động viên từ 28 đơn vị về tham dự giải.

Theo ông Nguyễn Huy Thắng, giải đấu là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Liên đoàn Cầu lông Hà Nội chào mừng Kỷ niệm 72 năm Ngày giải phóng Thủ đô 10-10, hướng tới Ngày Văn hoá Việt Nam 24-11, và hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Giải đồng thời là sân chơi để các vận động viên giao lưu thể thao, tăng cường tình đoàn kết.

Các vận động viên sôi nổi tranh tài

Trao giải cho các vận động viên đoạt huy chương đôi nam 90

Ngay sau lễ khai mạc, 132 vận động viên đã sôi nổi bước vào tranh tài nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ các lứa tuổi, cống hiến nhiều trận đấu hay, những đường cầu đẹp trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả có mặt tại Nhà thi đấu Gia Lâm.

Kết thúc thi đấu, ban tổ chức tiến hành trao thưởng cho vận động viên xuất sắc các nội dung.

Cặp vận động viên Vũ Mạnh Hùng - Đinh Hữu Công của An ninh Thủ đô xuất sắc giành huy chương Đồng nội dung đôi nam 90.

Một số hình ảnh khác tại giải: