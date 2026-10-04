Sôi động giải Bơi chải thuyền rồng - ván SUP trên Hồ Tây

Ông Phạm Tuấn Long – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu khai mạc Giải Bơi chải thuyền rồng - ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026.

Lễ khai mạc diễn ra trong không khí rộn ràng với màn trống hội, múa lân sư rồng.

Giải đấu quy tụ gần 900 vận động viên đến từ các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, tỉnh, thành phố, trường đại học, doanh nghiệp và câu lạc bộ.

Những chiếc thuyền rồng cùng các vận động viên tạo nên hình ảnh sinh động, mở đầu cho các cuộc tranh tài hấp dẫn.

Mặt nước hồ Tây sôi động với màn trình diễn của các vận động viên.

Các vận động viên quốc tế hào hứng trước cuộc đua.

Những tay chèo đồng lòng đưa thuyền vươn lên phía trước.

Cuộc đua thuyền rồng diễn ra quyết liệt với sự phối hợp nhịp nhàng của các tay chèo.

Không khí thi đấu sôi nổi, kịch tính trên đường đua.

Các đội đua nỗ lực bứt tốc.

Người dân và du khách tập trung ven Hồ Tây theo dõi, cổ vũ các đội đua.

Không khí sôi nổi trên bờ khi người dân hào hứng theo dõi từng khoảnh khắc bứt tốc của các đội thuyền.

Những tiếng cổ vũ, động viên từ khán giả tiếp thêm tinh thần cho các vận động viên trên đường đua.

Trong không gian Hồ Tây mùa thu, giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao mà còn tạo nên một sản phẩm kết hợp giữa thể thao, văn hóa và du lịch. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội năng động, giàu bản sắc, thân thiện và cởi mở tới du khách trong nước và quốc tế.