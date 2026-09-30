Sôi động Gameshow “Sắc màu Sao Vuông” năm 2026

Chương trình do Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội và Quân khu 2 tổ chức sản xuất.

Dự chương trình có Trung tướng Phạm Đức Duyên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2; lãnh đạo Quân khu 2, Cục Dân quân tự vệ, Cục Tuyên huấn và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trung tướng Phạm Đức Duyên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 tham dự chương trình.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng các đại biểu dự và cổ vũ chương trình.

4 đội thi mang đến những sắc màu riêng, gồm: Mây ngàn Fansipan của tỉnh Lào Cai, Tây tiến của tỉnh Sơn La, Lửa thiêng Tân Trào của tỉnh Tuyên Quang và Lạc Hồng của tỉnh Phú Thọ.

Các đội lần lượt tranh tài qua bốn phần thi: Chào hỏi, Sao Vuông thông thái, Sao Vuông khỏe và Sao Vuông tài năng, xen kẽ các hoạt động giao lưu với khán giả.

Các đội tham gia gameshow.

Ngay từ phần thi Chào hỏi, sân khấu cuốn hút bởi những màn giới thiệu dàn dựng công phu, sáng tạo. Qua lời ca, điệu múa và các tiểu phẩm sân khấu hóa, các đội giới thiệu nét đẹp văn hóa, truyền thống lịch sử của quê hương, gửi gắm niềm tự hào về Đảng, Bác Hồ, Quân đội Nhân dân Việt Nam và lực lượng dân quân tự vệ.

Các phần thi diễn ra sôi nổi thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và người dân.

Đến với Sao Vuông thông thái, các đội viên thể hiện kiến thức về pháp luật dân quân tự vệ, quốc phòng, quân sự địa phương và xử lý các tình huống sát thực tiễn. Sự tự tin, phản xạ nhanh cùng những câu trả lời chính xác, thể hiện tinh thần học tập, rèn luyện nghiêm túc của lực lượng dân quân tự vệ ở các địa phương.

Không khí tại quảng trường tiếp tục nóng lên trong phần thi Sao Vuông khỏe. Những nội dung vận động đòi hỏi sức bền, sự nhanh nhẹn, khéo léo và hiệp đồng chặt chẽ đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Phần thi Sao Vuông tài năng đem đến không gian nghệ thuật đa sắc, với các tiết mục văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đầu tư, phản ánh sinh động nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ.

Hình ảnh người chiến sĩ “Sao vuông” được thể hiện sinh động, toàn diện qua các phần thi.

Qua bốn phần thi, hình ảnh chiến sĩ “Sao Vuông” hiện lên toàn diện: vững vàng về nhận thức, kiến thức quốc phòng - quân sự; khỏe về thể chất; giàu kỹ năng, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

Gameshow “Sắc màu Sao Vuông” năm 2026 là hoạt động thiết thực chào mừng 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Chương trình góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Trung tướng Phạm Đức Duyên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 trao giải nhất cho đội Lạc Hồng, tỉnh Phú Thọ.

Sau các phần tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội Lạc Hồng đến từ tỉnh Phú Thọ. Giải Nhì thuộc về đội Tây Tiến đến từ tỉnh Sơn La. 2 đội Mây ngàn Fansipan Lào Cai và Lửa thiêng Tân Trào Tuyên Quang giành giải Ba.

Ban tổ chức trao giải cho các đội tại gameshow.