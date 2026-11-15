Sôi động Festival Âm nhạc Quốc tế LangBiang 2026.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo hoạt động Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO nhấn mạnh, âm nhạc từ lâu đã trở thành một phần bản sắc của Đà Lạt, là cầu nối giữa con người với thiên nhiên, giữa địa phương với thế giới.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc.

Năm 2023, Đà Lạt được UNESCO ghi danh vào Mạng lưới các Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc. Đây không chỉ là sự ghi nhận những giá trị văn hóa và tiềm năng sáng tạo của địa phương mà còn đặt ra yêu cầu phát huy vai trò của âm nhạc trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Festival Âm nhạc Quốc tế Lang Biang 2026 được tổ chức nhằm cụ thể hóa các cam kết của Đà Lạt với UNESCO, đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối giữa nghệ sĩ, nghệ nhân và cộng đồng sáng tạo.

Màn biểu diễn mở đầu ấn tượng bởi 300 diễn viên, nghệ sĩ.

Ngay sau nghi thức khai mạc, quảng trường Lâm Viên trở thành không gian âm nhạc sôi động với sự góp mặt của Lâm Đồng Band, Meteora Band (Mỹ), Horizon Band (Pháp) và ban nhạc Ngũ Cung (Việt Nam), cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân và diễn viên múa.

Mở đầu chương trình, Lâm Đồng Band đưa khán giả trở về với không gian văn hóa Tây Nguyên qua các tiết mục “Vui buôn làng”, “Tuyền Lâm em” và liên khúc “Tít lau ra – Ngọn lửa cao nguyên – Bài ca quê hương” với sự góp mặt của 300 diễn viên không chuyên tới từ Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng. Tiếng cồng chiêng, âm thanh nhạc cụ dân tộc hòa quyện cùng giọng hát và những điệu múa truyền thống tạo nên sắc thái đậm chất đại ngàn.

Ban nhạc tới từ Mỹ khuấy động khán đài bằng những bản nhạc sôi động.

Tiếp nối chương trình, Meteora Band mang đến những giai điệu rock quốc tế qua các ca khúc “Papercut”, “Numb”, “In the End”. Trong khi đó, Horizon Band khuấy động sân khấu bằng những tác phẩm pop, rock quen thuộc như “Smooth”, “Yellow”, “Viva La Vida”.

Đặc biệt, ban nhạc Ngũ Cung tạo dấu ấn với cách kết hợp rock và chất liệu văn hóa dân gian Việt Nam qua các tiết mục “Đón em trở về”, “Cướp vợ người Mông”, “Cô đôi thượng ngàn”, “Người ở đừng về”. Sự giao thoa giữa âm nhạc hiện đại với chất liệu truyền thống, kết hợp công nghệ Mapping 3D và Hologram, mang đến những trải nghiệm nghệ thuật mới mẻ cho khán giả.

Sôi động Festival Âm nhạc Quốc tế LangBiang 2026.

Từ âm hưởng cồng chiêng Tây Nguyên đến những giai điệu rock, pop quốc tế và âm nhạc dân gian đương đại, các tiết mục đã tạo nên bức tranh âm nhạc đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa khác biệt cùng hội tụ và lan tỏa.

Thông qua Festival Âm nhạc Quốc tế Lang Biang 2026, Lâm Đồng kỳ vọng đưa âm nhạc trở thành cầu nối văn hóa, là “đại sứ” quảng bá hình ảnh Đà Lạt và vùng đất Lâm Đồng giàu bản sắc, thân thiện, sáng tạo đến bạn bè quốc tế; qua đó thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác quốc tế và phát triển du lịch bền vững.