Các đội tranh tài ở nội dung đua thuyền kayak trên lòng hồ sông Đà.

Tranh tài ở môn đua thuyền kayak có 38 đội, gồm 26 đội nam và 12 đội nam nữ phối hợp. Trong đó, 20 đội đến từ các thôn trên địa bàn xã Tủa Thàng. Các đội tranh tài trên đường đua dài 400m, mỗi đội thi đấu một lượt. Thành tích được xác định theo thời gian hoàn thành cự ly, theo thời gian về đích nhanh nhất.

Các vận động viên phối hợp nhịp nhàng, nỗ lực đưa bè mảng về đích.

Đối với môn đua bè mảng, 24 đội đăng ký tham gia với tổng số 72 vận động viên. Ngoài các đội của xã Tủa Thàng, giải đấu còn có sự góp mặt của các đội đến từ xã Pa Ham, phường Mường Lay và xã Quỳnh Nhai ( tỉnh Sơn La ). Các đội thi đấu ở nội dung đồng đội nam, mỗi bè gồm 3 vận động viên, cùng tranh tài trên đường đua dài 800m.

Trên mặt nước vịnh Pa Phông, các đội thi nỗ lực tăng tốc, phối hợp nhịp nhàng trong từng nhịp chèo, tạo nên những màn tranh tài hấp dẫn. Đông đảo người dân và du khách có mặt tại khu vực thi đấu theo dõi, cổ vũ, góp phần tạo không khí náo nhiệt cho ngày hội.

Đông đảo người dân và du khách theo dõi, cổ vũ các đội thi.

Các môn thi đấu trên lòng hồ sông Đà là dịp để vận động viên các địa phương giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết; đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong nhân dân. Qua đó, góp phần giới thiệu cảnh quan lòng hồ, quảng bá hình ảnh đất và người Tủa Thàng, khai thác lợi thế cảnh quan thiên nhiên gắn với phát triển du lịch địa phương.