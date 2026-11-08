Sôi động du lịch hướng tới phiên bản Eurovision châu Á, với Tóc Tiên trình diễn mở màn

Nữ ca sĩ Tóc Tiên trình diễn ca khúc "Em Tiên" tại chương trình "Thanh âm Việt Nam". Ảnh: BTC

Dòng chảy du lịch âm nhạc hướng tới phiên bản Eurovision châu Á

Eurovision (cuộc thi Ca khúc Truyền hình châu Âu) là cuộc thi âm nhạc quốc tế thường niên lớn nhất thế giới, được tổ chức bởi Liên hiệp Phát sóng châu Âu (EBU) kể từ năm 1956.

Eurovision Song Contest 2026 là phiên bản thứ 70 của cuộc thi này, khai mạc tại Thủ đô Vienna, Áo ngày 10/5 với đêm chung kết 16/5, thu hút hàng nghìn người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đổ tới.

Eurovision Song Contest 2026 còn ghi nhận hơn 170 triệu người xem trên toàn thế giới thông qua các kênh truyền hình, cùng hàng tỉ lượt xem trên các nền tảng kỹ thuật số.

Mô hình Eurovision mở rộng sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương, được gọi là Eurovision Song Contest Asia (cuộc thi Ca khúc Truyền hình châu Á). Với phiên bản châu Á này, mạng lưới phân phối thông cáo báo chí và dịch vụ truyền thông toàn cầu PR Newswire, nhấn mạnh hiện tượng: "Hiệu ứng Eurovision: Agoda lập bản đồ niềm đam mê du lịch châu Á trước thềm chung kết tại Bangkok" (The Eurovision Effect: Agoda Maps Asia's Travel Interest Ahead of the Bangkok Grand Final).

Các cuộc thi âm nhạc thường được xây dựng dựa trên ý tưởng kết nối mọi người thông qua âm nhạc. Trong 70 năm qua, cuộc thi Eurovision Song Contest luôn nỗ lực thực hiện điều đó. Ảnh: musicpressasia

Tại vòng chung kết Eurovision Song Contest 2026, Nữ ca sĩ Dara, 28 tuổi đoạt giải quán quân với ca khúc pop đậm chất dân gian Bangaranga. Dara trở thành người Bulgaria đầu tiên đoạt giải cao nhất trong lịch sử 70 năm của Eurovision. Ảnh: EBU/Corinne Cumming

Cuộc thi Ca khúc Truyền hình châu Á (Eurovision Song Contest Asia 2026) được tổ chức tại Thủ đô của "Xứ sở nụ cười" Thái Lan vào ngày 14/11, đánh dấu một cột mốc quan trọng của khu vực.

Đó là lần đầu tiên mở rộng phạm vi toàn châu Á của thương hiệu Eurovision 70 năm tuổi, đưa các thí sinh lọt vào chung kết từ 11 quốc gia lên sân khấu, với lượng khán giả tiềm năng trong khu vực lên đến hàng triệu người.

Trong bối cảnh này, những phân tích của nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda về sở thích du lịch cho thấy, khu vực đang chuẩn bị theo nhiều cách khác nhau. Cụ thể, theo số liệu tìm kiếm nơi lưu trú trên Agoda từ khách du lịch âm nhạc trên khắp châu Á, bùng nổ du lịch thể hiện qua mức tăng 14% lượng đặt nơi lưu trú tại Bangkok; xoay quanh thời điểm diễn ra vòng chung kết (từ 9-22/11), so với cùng kỳ năm 2025.

Các thị trường hàng đầu gửi khách du lịch trong thời gian này bao gồm: Nhật Bản, Philippines, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, Hồng Kông (Trung Quốc), Việt Nam và Ấn Độ.

"Em Tiên" được công bố là ca khúc đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026. Ảnh: BTC

Tính theo tỉ lệ, Việt Nam dẫn đầu với số lượng khách du lịch tìm kiếm nơi lưu trú tại Bangkok trong thời gian diễn ra vòng chung kết đã tăng 105% - hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Ấn Độ đứng thứ hai với mức tăng 43%, phản ánh sự quan tâm liên tục của khách du lịch Ấn Độ với các chuyến du lịch ngắn ngày tới Đông Nam Á. Trong khi Malaysia ghi nhận mức tăng 4%.

Là nước chủ nhà, Thái Lan cũng đang tận hưởng thời điểm vàng này. Với số khách du lịch nội địa tới Bangkok đã tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, khi nhiều người hâm mộ Thái Lan lên kế hoạch cùng tham gia vào không khí sôi động tại Thủ đô.

Nữ ca sĩ Tóc Tiên trình diễn mở màn phiên bản Eurovision châu Á

Hiệu ứng Eurovision còn thể hiện qua sự gia tăng mối quan tâm từ khắp khu vực trước thềm đêm chung kết. Ngoài Bangkok, dữ liệu tìm kiếm của Agoda cũng ghi nhận sự quan tâm tới du lịch gia tăng với một số điểm đến du lịch nổi tiếng khắp châu Á - những nơi đã tổ chức vòng tuyển chọn riêng cho quốc gia mình.

Tại vòng tuyển chọn "Korea's Next Wave" của Hàn Quốc, ngôi sao K-pop Junhee đã giành chiến thắng với ca khúc "Deep Dive". Ảnh: thateurovisionsite

Sự kỳ diệu về âm thanh là nguồn gốc đưa nhóm nhạc acapella Beatmosphere lên vị trí hàng đầu của Bangladesh. Ảnh: Sheikh Mehedi Morshed

Vòng tuyển chọn "Korea's Next Wave" của Hàn Quốc được phát sóng ngày 4/9, thúc đẩy gia tăng 18% mối quan tâm du lịch tới Hàn Quốc từ khắp khu vực, so với cùng kỳ năm trước. Tương tự, Việt Nam cũng chứng kiến mối quan tâm du lịch tới Việt Nam tăng 5% xung quanh thời điểm diễn ra vòng tuyển chọn quốc gia ngày 3/10.

AFP ngày 8/11 đưa tin nêu rõ: Eurovision là sự kiện âm nhạc trực tiếp được truyền hình lớn nhất thế giới. Trong 70 năm qua Eurovision đã khởi đầu sự nghiệp của các ngôi sao như ABBA và Celine Dion.

Cũng theo AFP, với sự góp mặt của K-pop và beatbox Bangladesh, Eurovision sẽ lần đầu tiên tổ chức phiên bản châu Á ngày 14/11 tại Bangkok - mang nét độc đáo của cuộc thi âm nhạc châu Âu đến khu vực đông dân nhất thế giới.

Từ Việt Nam, Lào đến Mông Cổ, Philippines… 11 quốc gia sẽ tranh tài tại cuộc thi Eurovision Song Contest Asia - chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp trên truyền hình tại các quốc gia tham gia và trên YouTube.

Pratik Himal Rai sẽ mang ca khúc của mình đến Eurovision Asia, đại diện cho Nepal tại Eurovision Song Contest Asia 2026. Ảnh: Eurovision.com

Nyendra chiến thắng vòng lựa chọn "Rhythm of Bhutan", đại diện cho Bhutan tại Eurovision Song Contest Asia 2026. Ảnh: Music Press Asia

"Các thí sinh lọt vào chung kết thông qua vòng tuyển chọn của mỗi quốc gia. Một số trong đó là những ngôi sao đã thành danh như nữ ca sĩ Tóc Tiên của Việt Nam, một ứng cử viên sáng giá cho chiến thắng với ca khúc nhạc pop-dance "Em Tiên" - AFP lưu ý.

Theo thứ tự biểu diễn được công bố, Tóc Tiên sẽ là người đầu tiên mang phiên bản nâng cấp của ca khúc "Em Tiên" lên sân khấu, hứa hẹn sẽ tạo khởi đầu bùng nổ ấn tượng cho Eurovision Song Contest Asia.

Hàn Quốc được đại diện bởi ngôi sao K-pop Junhee. Bangladesh cử nhóm nhạc acapella nam Beatmosphere tham dự. Nam ca sĩ, nhạc sĩ và nghệ sĩ biểu diễn Pratik Himal Rai sẽ khuấy động không khí cho Nepal.

Nam ca sĩ Thukten Nyendra, thường được biết đến với nghệ danh Nyendra, cũng là nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc của Bhutan, sẽ trình diễn ca khúc nhạc pop dân gian về tình yêu.

Nguồn: PR Newswire, AFP