Dự chương trình có các đồng chí: Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh và các xã, phường.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Chương trình nghệ thuật "Rực rỡ Điện Biên".

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để Nhân dân các khu dân cư gặp gỡ, giao lưu, cùng nhìn lại những kết quả đạt được, động viên nhau xây dựng bản làng, khu dân cư ngày càng ấm no, hạnh phúc. Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp, khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội và sự phát triển đất nước. Văn hóa nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết; đoàn kết tạo sức mạnh để gìn giữ, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa... Cùng với lịch sử và văn hóa, tinh thần đoàn kết, gắn bó, nghĩa tình giữa các dân tộc chính là giá trị bền vững, tạo nên sức mạnh của Điện Biên.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự chương trình.

Những năm qua, Điện Biên chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và phát triển du lịch tại cộng đồng. Qua đó, các giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên từng bước trở thành nguồn lực phát triển, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gần dân, hiểu dân, lắng nghe và có trách nhiệm với Nhân dân; quan tâm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Mỗi gia đình, bản làng tiếp tục phát huy tinh thần tự quản, tương trợ, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng cộng đồng văn minh, an toàn, nghĩa tình.

Chú trọng gìn giữ tiếng nói, chữ viết, trang phục, dân ca, lễ hội và phong tục tốt đẹp của các dân tộc; phát huy vai trò của nghệ nhân, người có uy tín và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong trao truyền di sản.... để bản sắc văn hóa và tinh thần đoàn kết thực sự trở thành niềm tự hào, sức mạnh nội sinh, động lực đưa Điện Biên phát triển bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thành Đô nhấn mạnh: Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Rực rỡ Điện Biên” là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng 2 ngày hội, kết hợp hài hòa giữa các loại hình nghệ thuật. Thông qua chương trình, mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ thêm hiểu, thêm yêu và tự hào về quê hương; cùng chung tay gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp. Điện Biên luôn trân trọng tình cảm, sự quan tâm của du khách và mong muốn tiếp tục được đón tiếp quý khách đến khám phá, trải nghiệm vẻ đẹp của vùng đất và con người nơi đây.

Tiết mục sôi động mở màn Chương trình nghệ thuật "Rực rỡ Điện Biên".

Chương trình nghệ thuật “Rực rỡ Điện Biên” được dàn dựng công phu theo hình thức nhạc hội ngoài trời, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống, âm nhạc đương đại và những màn trình diễn quy mô lớn. Chương trình có sự tham gia của hơn 400 nghệ sĩ, diễn viên, cùng nhiều ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến như: Hồ Ngọc Hà, MONO, RamC, Tuấn Cry…

Với 3 chương gồm “Khải hoàn ca”, “Một vòng Việt Nam” và “Điện Biên - Đến và yêu”, chương trình đưa khán giả qua những không gian nghệ thuật đa sắc màu, kết nối giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống với nhịp sống hiện đại.

Những ca khúc đi cùng năm tháng được phối khí, làm mới bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại.

Từ ký ức hào hùng về Chiến thắng Điện Biên Phủ đến niềm tự hào về đất nước hôm nay, các tiết mục khắc họa sâu sắc lòng yêu nước, ý chí kiên cường và sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Góp phần lan tỏa ý nghĩa Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn vinh sự gắn bó giữa các dân tộc, các thế hệ trên quê hương Điện Biên.

Một tiết mục nghệ thuật trong Chương “Khải hoàn ca”.

Không khí cực kỳ sôi động tại sân vận động tỉnh Điện Biên.

Khán giả Điện Biên cỗ vũ nhiệt tình.

Tiếp nối mạch cảm xúc, chương “Một vòng Việt Nam” đưa khán giả khám phá vẻ đẹp văn hóa 3 miền qua âm nhạc.

Ca sĩ MONO mang đến Điện Biên với những ca khúc sôi động.

Khép lại chương trình là chương “Điện Biên - Đến và yêu”, mang đến không khí đại nhạc hội sôi động với sự xuất hiện của các ca sĩ nổi tiếng, những ca khúc được yêu thích và màn trình diễn giàu năng lượng. Với thông điệp “Đến để khám phá, ở lại để yêu”, chương cuối khắc họa Điện Biên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, đậm đà bản sắc văn hóa, là điểm đến hấp dẫn với những trải nghiệm mới, nơi thiên nhiên, con người và nhịp sống hiện đại cùng tạo nên sức hút riêng.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà khép lại Chương “Điện Biên - Đến và yêu” bằng loạt ca khúc sôi động, kết hợp những màn vũ đạo cuốn hút, khuấy động không khí sân khấu.

Chương trình nghệ thuật “Rực rỡ Điện Biên” góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người Điện Biên; khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, lan tỏa sức hấp dẫn của vùng đất lịch sử đến bạn bè, du khách trong và ngoài tỉnh.