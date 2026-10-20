Sôi động đêm nhạc hội chào đón 525 tân sinh viên tại Điện Biên

Các đại biểu và sinh viên thực hiện nghi thức Chào tân sinh viên.

Tối 19/10, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Điện Biên tổ chức Đại nhạc hội “TNU Dien Bien Welcome Fest 2026” chào đón tân sinh viên năm học 2026-2027 với chủ đề “Chạm bản sắc - Kết nối tuổi trẻ - Mở lối tương lai”.

Các tiết mục văn nghệ sôi động mở màn cho Đại nhạc hội “TNU Dien Bien Welcome Fest 2026”.

Dự chương trình có với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Điện Biên, Đại học Thái Nguyên, đại diện các sở, ban, ngành, cán bộ, giảng viên và đông đảo sinh viên.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên chúc mừng các tân sinh viên, đồng thời nhấn mạnh sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong năm học đầu tiên Phân hiệu đi vào hoạt động. Đây là dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới cho giáo dục đại học tại địa phương, góp phần mở rộng cơ hội học tập và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc.

Ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu tại chương trình.

Phân hiệu được Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập theo Quyết định số 3333/QĐ-BGDĐT ngày 1/12/2025 trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên và Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên.

Năm học 2026–2027, Phân hiệu có 525 sinh viên trúng tuyển vào các ngành, trình độ do đơn vị trực tiếp tuyển sinh. Tổng quy mô người học đạt 1.025 người, gồm sinh viên đại học, cao đẳng và học sinh trung cấp.

PGS.TS. Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu tại chương trình.

Hiện Phân hiệu đào tạo các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học trình độ đại học; Giáo dục Mầm non, Điều dưỡng trình độ cao đẳng. Đơn vị cũng phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin tại Điện Biên, góp phần bổ sung nguồn nhân lực cho các lĩnh vực giáo dục, y tế và công nghệ.

PGS.TS Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Điện Biên tiếp nhận tài trợ từ BIDV.

Bên cạnh đào tạo, Phân hiệu bước đầu triển khai nghiên cứu khoa học, hợp tác đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ký kết hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Điện Biên, đồng thời chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên.

Nhắn nhủ tới các tân sinh viên, PGS.TS. Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, gửi gắm ba thông điệp gắn với chủ đề chương trình: “Chạm bản sắc – Kết nối tuổi trẻ – Mở lối tương lai”.

Tiết mục văn nghệ do sinh viên Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Điện Biên biểu diễn.

Với thông điệp “Chạm bản sắc”, PGS.TS. Hoàng Văn Hùng nhấn mạnh: “Hãy luôn tự hào mình là người con của núi rừng Tây Bắc. Bản sắc không phải hành lý để cất đi mà là đôi cánh để bay xa”.

Ở thông điệp “Kết nối tuổi trẻ”, các tân sinh viên được khuyến khích kết nối với thầy cô, bạn bè, chủ động học ngoại ngữ, tiếp cận công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, mở rộng hiểu biết nhưng không quên nguồn cội, bản làng.

Những nét văn hóa đặc sắc được tái hiện trên sân khấu Đại nhạc hội “TNU Dien Bien Welcome Fest 2026”.

Với thông điệp “Mở lối tương lai”, Giám đốc Đại học Thái Nguyên kỳ vọng sinh viên nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành những người có ích cho cộng đồng: người thắp sáng con chữ cho bản làng, người giữ gìn sức khỏe cho đồng bào, người đưa công nghệ về với vùng cao.

Ông Lê Văn Lương đề nghị Đại học Thái Nguyên và Ban Giám đốc Phân hiệu tiếp tục phát huy thế mạnh, đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường thực hành, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Công tác đào tạo cần gắn với nhu cầu nhân lực của địa phương và thị trường lao động; chú trọng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng thực hành, năng lực số và ngoại ngữ cho người học.

Tại chương trình 20 tân sinh viên được Đại học Thái Nguyên trao tặng học bổng.

Tại chương trình, đại diện sinh viên phát biểu thể hiện quyết tâm học tập, rèn luyện. Đại học Thái Nguyên cùng các đơn vị đồng hành trao học bổng cho 20 tân sinh viên có tinh thần vượt khó, học tập và rèn luyện tốt, góp phần động viên các em tiếp tục nỗ lực vươn lên.

Các sinh viên Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Điện Biên.

Đại nhạc hội “TNU Dien Bien Welcome Fest 2026” tiếp nối với các tiết mục ca hát, biểu diễn nghệ thuật và giao lưu âm nhạc trong không khí trẻ trung, sôi động. Các hoạt động góp phần tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường và sinh viên, tạo cơ hội để các tân sinh viên giao lưu, kết nối, thêm tự tin khi bước vào môi trường học tập mới.