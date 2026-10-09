Sôi động đêm nhạc chào đón tân sinh viên K46 Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tối 8/10, đêm nhạc Welcome to AJC 2026: Festivia chính thức diễn ra tại Hội trường lớn, khép lại chuỗi hoạt động chào đón tân sinh viên K46.

Chương trình được dẫn dắt qua 3 chương Prelude, Encounter và Festivia, lần lượt tái hiện những dấu mốc quan trọng của các bạn trẻ trên hành trình đại học.

Tâm trạng háo hức của tân sinh viên trong thời gian chờ đêm nhạc bắt đầu.

Tiết mục hợp xướng “Rực rỡ” mở màn đầy trang trọng.

Chương đầu tiên mở màn bằng bản mashup “Căn gác mùa hè - Trà và cà phê”, mang đến những thanh âm trẻ trung, thể hiện rõ tinh thần của thành phố “Festivia”.

Tiếp nối là tiết mục múa “Khởi đầu”, cùng động tác vừa uyển chuyển, vừa mạnh mẽ, gợi lên những bước chân đầu tiên của tân sinh viên trên chặng đường mới. Đêm nhạc còn có sự góp mặt của Câu lạc bộ Dancesport AJC (DSA) với tiết mục “Desire in the Dark”, mang đến những bước nhảy điêu luyện, đẹp mắt.

Bài hát “Secret” vang lên với những giọng ca đầy nội lực.

Những điệu múa nhịp nhàng thu hút ánh nhìn của khán giả.

Điểm nhấn của chương 2: Encounter nằm ở đặc sản Kịch Báo chí với vở diễn “Xoay Vòng”. Qua câu chuyện về những “cư dân” đứng trước nguy cơ bị gạt khỏi thành phố, vở kịch khắc họa nhiều áp lực mà người trẻ phải đối mặt.

Sau những vòng xoay không ngừng của công việc và kỳ vọng, các nhân vật nhận ra rằng điều cần thiết không phải là tiếp tục chạy nhanh hơn, mà dừng lại để chăm sóc chính mình và tìm lại sự kết nối với những người xung quanh.

Bước sang chương 3: Festivia, sân khấu trở nên bùng nổ với những bước nhảy mạnh mẽ trong tiết mục “After Dark”. Những thanh âm lúc này cùng vang lên trong ca khúc “Let Me Go”, khi các “cư dân” hòa giọng và tìm thấy nhịp điệu chung. Từ đây, K46 sẵn sàng bắt đầu một chặng đường đầy bất ngờ phía trước.

Những giai điệu quen thuộc lần lượt vang lên qua phần trình diễn của JustaTee và Changg. Bản hit “Người nào đó”, “Bâng Khuâng” của JustaTee đưa khán giả qua những cung bậc cảm xúc mang màu sắc riêng, trong khi Changg đem đến tinh thần trẻ trung, tươi vui với “Và Thế Giới Đã Mất Đi Một Người Cô Đơn”, “Lỡ Say Bye Là Bye”. Hai màu sắc âm nhạc cùng hiện diện, tạo nên những khoảng lắng và cao trào đan xen trong những phút cuối của chương trình.

Không khí Hội trường lớn nóng dần lên trước màn xuất hiện của nghệ sĩ khách mời.

Bên cạnh nội dung đa dạng, đêm nhạc được đầu tư ở phần sân khấu với hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn LED được phối hợp xuyên suốt các tiết mục.

Chia sẻ cảm nhận về chương trình, bạn Quách Hương Giang, lớp Truyền thông sáng tạo và Quảng cáo, cho biết: “Mình ấn tượng nhất với cách tiết mục được sắp xếp thành từng chương, mỗi phần lại có một ý nghĩa riêng. Đặc biệt, khi JustaTee và Changg xuất hiện, cả Hội trường cùng hát theo, tạo nên một không khí rất gắn kết. Với mình, đây có lẽ sẽ là một kỷ niệm khó quên tại trường Báo”.

Khi ánh đèn sân khấu dần khép lại, Welcome to AJC 2026 - Festivia cũng hoàn thành lời chào đầu tiên dành cho “cư dân” K46. Những dư âm từ đêm nhạc sẽ tiếp tục ở lại cùng các bạn trẻ trong quãng thời gian học tập và trải nghiệm tại trường Báo, nơi những câu chuyện mới vẫn đang tiếp diễn.