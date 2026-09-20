Sôi động Đêm hội trăng rằm tại xã Thác Bà

Tham dự chương trình có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo một số xã trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo thiếu nhi và Nhân dân địa phương.

Tiết mục văn nghệ tại Đêm hội trăng rằm Trung thu năm 2026 ở xã Thác Bà.

Những năm qua, xã Thác Bà đã quan tâm đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động, phong trào dành cho thanh thiếu nhi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Tại Đêm hội trăng rằm, Hội thi mô hình đèn lồng thu hút 17 mô hình đến từ 12 thôn trên địa bàn xã. Các mô hình được xây dựng từ những câu chuyện lịch sử, dân gian, đời sống lao động, sản xuất của người dân; sử dụng các ý tưởng gần gũi, thân thiện với môi trường và mang ý nghĩa giáo dục đối với thiếu niên, nhi đồng.

Đội thi thôn Đại Minh giành giải Nhất Hội thi mô hình đèn lồng.

Ban Tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các đội thi; trong đó, mô hình của thôn Đại Minh giành giải Nhất. Dịp này, Ban Tổ chức trao 30 suất quà tặng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Tổ chức trao quà tặng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích trong học tập.

Đêm hội góp phần tạo sân chơi vui tươi, an toàn, lành mạnh cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu, đồng thời động viên các em nỗ lực học tập, rèn luyện trong năm học mới.

Các mô hình đèn lồng tạo không khí sôi động tại Đêm hội trăng rằm.

Sau hội thi, các mô hình Trung thu tiếp tục được diễu hành trên các tuyến đường, khu dân cư, mang không khí Trung thu đến với trẻ em và người dân trên địa bàn xã.