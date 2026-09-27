Sôi động cuộc thi rung chuông vàng tìm hiểu chính sách BHXH, BHYT và nông nghiệp, nông dân
Tối 26/9, tại chợ Túy Loan, Bảo hiểm xã hội cơ sở Cẩm Lệ phối hợp UBND xã Hòa Vang và Ban Thường vụ Hội Nông dân xã tổ chức hội thi rung chuông vàng “Tìm hiểu chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, nông nghiệp và các Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2026 - 2031”.
Theo đó, 60 thí sinh là hội viên nông dân của 12 thôn trên địa bàn xã Hòa Vang lần lượt trả lời những câu hỏi thuộc nhiều nhóm kiến thức như: quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chủ trương, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp...
Thông qua các câu hỏi gắn với thực tiễn, hội thi giúp người tham gia củng cố kiến thức, hiểu rõ hơn về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đồng thời nâng cao nhận thức về các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp và nhiệm vụ của tổ chức Hội Nông dân trong nhiệm kỳ mới.
Kết quả, Ban tổ chức trao giải “Rung chuông vàng” trị giá 1 triệu đồng cho anh Đặng Quốc Hòa, thôn Hòa Phong; trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích cho các hội viên nông dân có thành tích tốt nhất qua các vòng thi.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/soi-dong-cuoc-thi-rung-chuong-vang-tim-hieu-chinh-sach-bhxh-bhyt-va-nong-nghiep-nong-dan-3353336.html