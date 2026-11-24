Các đồng chí lãnh đạo tham dự chương trình

Tham dự chương trình có các đồng chí Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết; Phạm Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Mũi Né; Nguyễn Hồng Pháp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thuận; Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo người dân địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (bìa phải) và lãnh đạo các sở, ngành tham dự chương trình

Đây là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước. Sự kiện không chỉ tôn vinh các giá trị truyền thống mà còn khẳng định vai trò của văn hóa trong sự nghiệp phát triển của đất nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng.

Chương trình nghệ thuật được tổ chức tại Tháp nước Phan Thiết

Chương trình nghệ thuật được tổ chức tại Tháp nước Phan Thiết, một công trình kiến trúc độc đáo, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Phan Thiết. Đặc biệt, công trình còn ghi dấu tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào. Việc lựa chọn địa điểm này tổ chức chương trình nghệ thuật cũng góp phần đưa các giá trị lịch sử, văn hóa đến gần hơn với công chúng, lan tỏa ý thức gìn giữ và phát huy di sản trong đời sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh nhấn mạnh, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Lâm Đồng sở hữu một không gian văn hóa rộng lớn, hội tụ nhiều sắc thái đặc trưng từ Tây Nguyên, Nam Trung Bộ đến vùng duyên hải.

Tiết mục nhạc kịch múa Mễ Mbâ - Mẹ cha

Sự giao thoa giữa văn hóa cồng chiêng, văn hóa các dân tộc bản địa với văn hóa Chăm và văn hóa biển đảo chính là lợi thế lớn, đòi hỏi tỉnh phải xây dựng một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng.

Cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành các chương trình hành động và kế hoạch thực hiện với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh có 100% xã, phường, đặc khu có thiết chế văn hóa; 100% cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức hoạt động giáo dục văn hóa, nghệ thuật; đồng thời đẩy mạnh số hóa các di sản văn hóa cấp quốc gia.

Đông đảo người dân địa phương đến thưởng thức chương trình nghệ thuật

Để hiện thực hóa mục tiêu đưa văn hóa thực sự trở thành nguồn lực phát triển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đề nghị ngành văn hóa, thể thao và du lịch cùng các địa phương tập trung bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của từng vùng, từng dân tộc. Ưu tiên những di sản, loại hình văn hóa có nguy cơ mai một; phát huy vai trò của nghệ nhân, người có uy tín và cộng đồng trong bảo tồn, trao truyền văn hóa.

Tháp nước gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Phan Thiết

Đặc biệt, cần quan tâm truyền dạy cho thế hệ trẻ để văn hóa truyền thống không chỉ dừng lại ở các chương trình biểu diễn, lễ hội, mà còn tiếp tục được gìn giữ và hiện diện thường xuyên trong đời sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cũng mong muốn xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ cơ sở. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tại gia đình, trường học, cơ quan và khu dân cư; phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, tạo điều kiện để người dân tham gia sáng tạo, thực hành và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn trình bày bài hát Tiếng trống Paranưng

Đồng chí Nguyễn Minh khẳng định, phải bảo tồn, phát huy văn hóa với phát triển du lịch, kinh tế và nâng cao đời sống Nhân dân. Từng bước hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng từ di sản, lễ hội, kiến trúc và văn hóa cộng đồng. Cần phát huy hiệu quả danh hiệu Đà Lạt - Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc của UNESCO.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình

Đồng chí Nguyễn Minh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát huy vai trò đầu mối, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương cụ thể hóa các nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và nguồn lực thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đánh giá kết quả thực chất; chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, tránh đầu tư dàn trải, hình thức.

Tiết mục biểu diễn của ca sĩ Uyên Linh làm nóng sân khấu

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Lâm Đồng - Núi đợi - Biển chờ”, là dịp để những sắc màu văn hóa, những thanh âm và con người từ các vùng đất của Lâm Đồng cùng gặp gỡ, giao lưu và kết nối.

Chương trình sẽ góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào về bản sắc văn hóa và ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp; để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và dấu ấn riêng của Lâm Đồng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh mong muốn

Đêm nghệ thuật đã đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc sâu lắng về tình mẫu tử, nhịp chiêng rộn rã của buôn làng Tây Nguyên đến khát vọng vươn lên của tuổi trẻ.

Tiết mục trình diễn violin

Người dân còn được hòa mình vào không khí tưng bừng, rộn rã tiếng cồng chiêng, điệu xoang bên ánh lửa bập bùng và men rượu cần nồng ấm.

Không khí tại công viên Tháp nước Phan Thiết được đẩy lên cao trào với 25 phút trình diễn bùng nổ từ Ban nhạc Cuba

Đặc biệt, không khí tại công viên Tháp nước Phan Thiết được đẩy lên cao trào với 25 phút trình diễn bùng nổ từ Ban nhạc Cuba, kết hợp cùng vũ đạo cuốn hút của Vũ đoàn Hải Yến.

Nghệ sĩ Cu Ba giao lưu với khán giả Phan Thiết

Những giai điệu rộn ràng, phóng khoáng mang âm hưởng quốc tế đã tạo nên sự kết nối không khoảng cách, biến không gian đêm diễn thành một ngày hội nghệ thuật đầy hứng khởi.

Các tiết mục văn nghệ đậm chất Tây nguyên

Chương trình nghệ thuật “Lâm Đồng - Núi đợi - Biển chờ” khép lại trong không khí phấn khởi, góp phần khơi dậy niềm tự hào về bản sắc quê hương và khát vọng vươn lên trong mỗi người dân trên không gian tỉnh Lâm Đồng mới.

Lần đầu tiên chương trình nghệ thuật được tổ chức dưới chân Tháp nước Phan Thiết