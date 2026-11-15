Sôi động chuỗi lễ hội văn hóa – du lịch cuối tháng 11

Một hành trình khám phá đầy sắc màu, từ những màn trình diễn nghệ thuật sôi động, lễ hội âm nhạc, thể thao mạo hiểm đến trải nghiệm bay giữa bầu trời di sản. Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị năm 2026 với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa” sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 30/11, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn cho du khách.

Mở màn vào tối 24/11 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới là chương trình nghệ thuật khai mạc kết hợp biểu diễn đường phố, trình diễn vũ đạo người máy robot, chó robot và màn pháo hoa tầm cao tại phường Đồng Hới và phường Nam Đông Hà.

Không gian ẩm thực với khoảng 30 gian hàng sẽ đưa du khách khám phá hương vị Hà Nội, Quảng Trị và cà phê Khe Sanh. Tiếp đó là chuỗi trải nghiệm sôi động như chinh phục đồi cát bằng xe địa hình ATV, lễ hội bia, liveshow của hai ban nhạc Bức Tường và Microwave, cùng màn trình diễn mô tô nước Jetski trên sông Nhật Lệ.

Đặc biệt, những ai yêu thích khám phá thiên nhiên có thể săn mây, thưởng thức cà phê tại điện gió Amacao và đồi Cu Vơ.

Điểm nhấn được mong đợi nhất là Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị năm 2026 với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình”, diễn ra từ ngày 27 đến 30/11. Du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm bay treo, bay tự do tại Quảng trường Giải phóng và khu vực Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Khép lại chuỗi hoạt động là lễ rước cung nghinh Phật, hoa đăng cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại bến hoa đăng Thạch Hãn, kết hợp bắn pháo hoa.

Với sự kết hợp giữa văn hóa, thể thao, âm nhạc và du lịch trải nghiệm, Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho điểm đến, quảng bá hình ảnh vùng đất giàu truyền thống lịch sử, đồng thời mở rộng cơ hội thu hút du khách trong mùa du lịch cuối năm.