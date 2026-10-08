Sôi động các hoạt động trước ngày khai hội Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026

*Tại phường Trung Tâm:

Tối 7/10, đồng chí Đỗ Thị Thanh Nga - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Tâm cùng lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường đã đến thăm, động viên 500 diễn viên quần chúng đang luyện tập màn đại xòe tại Sân vận động Nghĩa Lộ, chuẩn bị cho chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.

Đồng chí Đỗ Thị Thanh Nga - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Tâm động viên các diễn viên quần chúng luyện tập màn đại xòe.

Tại buổi gặp gỡ, đồng chí Đỗ Thị Thanh Nga - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Tâm ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của các diễn viên; đồng thời động viên các nghệ nhân, diễn viên quần chúng tiếp tục khắc phục khó khăn, chủ động sắp xếp công việc, tham gia luyện tập đầy đủ, nghiêm túc, bảo đảm sự đồng đều, nhịp nhàng trong từng động tác và đội hình biểu diễn.

Với chủ đề “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu”, màn đại xòe dự kiến quy tụ 2.026 diễn viên, trong đó có 500 diễn viên đến từ phường Trung Tâm.

Các diễn viên quần chúng phường Trung Tâm miệt mài luyện tập cho màn đại xòe.

Đây là một trong những điểm nhấn của chương trình khai mạc, góp phần tôn vinh Nghệ thuật Xòe Thái - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh.

Màn đại xòe nhìn từ trên cao tạo nên bức tranh văn hóa rực rỡ, trở thành điểm nhấn đặc sắc của Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò năm 2026.

Sự quan tâm, động viên của lãnh đạo địa phương đã tiếp thêm động lực để các diễn viên hoàn thiện từng động tác, đội hình, hướng tới màn trình diễn đặc sắc, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống và hình ảnh con người Mường Lò thân thiện, giàu bản sắc.

* Tại phường Nghĩa Lộ:

Chiều 7/10, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm phường Nghĩa Lộ tổ chức kiểm tra gần 10 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn, nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong dịp Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.

Đoàn kiểm tra liên ngành phường Nghĩa Lộ kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn trước thềm Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.

Nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu; hạn sử dụng, điều kiện bảo quản, ghi nhãn hàng hóa; vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ và việc chấp hành quy định của người trực tiếp chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống, đoàn chú trọng kiểm tra quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm, thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với những cơ sở thuộc diện phải thực hiện theo quy định.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn.

Kết quả kiểm tra cho thấy, các cơ sở cơ bản chấp hành tốt quy định về an toàn thực phẩm; chưa phát hiện vi phạm phải xử lý. Đoàn kiểm tra đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở các chủ cơ sở tiếp tục kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu, duy trì điều kiện vệ sinh và thực hiện nghiêm các quy định trong quá trình chế biến, kinh doanh.

Hoạt động kiểm tra là một trong những giải pháp chủ động của phường Nghĩa Lộ nhằm phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và du khách, nhất là trong thời gian diễn ra các hoạt động văn hóa, du lịch tập trung đông người.

Qua đó, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, tạo điều kiện thuận lợi để Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 diễn ra thành công.