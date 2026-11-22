Trong dòng chảy văn hóa của 34 dân tộc anh em trên mảnh đất Lào Cai, mỗi thanh âm, sắc màu văn hóa đều mang theo câu chuyện về lịch sử, phong tục và đời sống của một cộng đồng. Những nét văn hóa riêng biệt không tách rời mà hòa quyện, bổ sung cho nhau, tạo nên bức tranh đa sắc màu. Trong sự đa dạng ấy, tình đoàn kết chính là sợi dây kết nối, làm nên sức mạnh cộng đồng và bản sắc chung của quê hương.