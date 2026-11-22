Sôi động các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội
Từ những màn trống hội rộn ràng, các đoàn diễu hành trong trang phục truyền thống đến những tiết mục nghệ thuật dân gian đặc sắc, không gian quanh hồ Hoàn Kiếm cuối tuần này trở thành điểm hẹn văn hóa thu hút đông đảo người dân và du khách. Chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội mang đến không khí sôi nổi, đồng thời mở ra cơ hội để công chúng trực tiếp tìm hiểu những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/soi-dong-cac-hoat-dong-huong-ung-ngay-van-hoa-viet-nam-tai-ha-noi-246261122153125662.htm