Soi 'của để dành' hàng trăm nghìn tỷ tại các nhà thầu xây dựng

Cùng với sự xuất hiện ngày càng nhiều các đại dự án hạ tầng giao thông, đô thị, ngành xây dựng đang bước vào giai đoạn tăng trưởng chưa từng có. Theo Cục Thống kê, giá trị tăng thêm ngành xây dựng trong 9 tháng đầu năm nay đã tăng 12,22% so với cùng kỳ năm trước.

Đà tăng trưởng của thị trường giúp các nhà thầu mới nổi như VinCons, Tân Minh Nhân, hay những nhà thầu kỳ cựu như Coteccons, Vinaconex, Xây dựng Hòa Bình, Ricons, Newtecons, Central... mở rộng khối lượng công việc và đảm nhận các gói thầu quy mô lớn hơn.

Khối lượng công việc 'phình to' cùng những đại công trường trải dài cả nước

Những ngày qua, tại đại công trường Quảng trường Trung tâm và Trung tâm Hành chính TP.HCM, các nhà thầu xây dựng đang tập trung thi công, máy móc hoạt động liên tục. Đây là dự án mà Tập đoàn Sun Group được lựa chọn là nhà đầu tư và Tân Minh Nhân được lựa chọn làm tổng thầu thi công.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 29.600 tỷ đồng, do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn, thành viên Sun Group, làm nhà đầu tư. Với tổng diện tích sàn khoảng 272.000 m2, dự án đủ khả năng đáp ứng nơi làm việc cho khoảng 8.000 cán bộ, công chức và phục vụ từ 1.500 đến 2.000 lượt người dân, đại diện doanh nghiệp mỗi ngày thông qua hệ thống một cửa hiện đại.

Không riêng dự án này, thời gian qua, khối lượng công việc của nhà thầu Tân Minh Nhân cũng liên tục gia tăng theo danh mục dự án của Sun Group.

Tân Minh Nhân làm tổng thầu thi công dự án Quảng trường Trung tâm và Trung tâm Hành chính TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trước đó, trong quý IV/2024, Tân Minh Nhân cho biết đã trúng hơn 20 gói thầu với tổng giá trị trên 900 tỷ đồng. Riêng 3 dự án gồm Sun Urban City, Sunset Village Hòn Thơm và Nam Phương Palace Hòn Thơm có tổng giá trị gần 700 tỷ đồng.

Việc xuất hiện ngày càng nhiều tại các đại dự án của Sun Group cũng giúp quy mô kinh doanh của Tân Minh Nhân "lớn nhanh như thổi". Từ mốc 1.000 tỷ đồng đầu tiên vào năm 2024, doanh thu của nhà thầu này đã tăng vọt lên khoảng 4.000 tỷ vào năm ngoái, và tiếp tục đặt kế hoạch tăng lên tới 19.500 tỷ đồng năm nay, tức cao gấp gần 20 lần so với chỉ 2 năm trước.

Tương tự Tân Minh Nhân, khối lượng công việc của VinCons - nhà thầu xây dựng thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup - cũng liên tục phình to theo các đại công trường của Vingroup và Vinhomes. Trong đó, VinCons đã ghi nhận sản lượng công việc tăng gấp 5 lần chỉ sau 4 năm chính thức thành lập.

VinCons chính thức thành lập vào năm 2022, với định hướng trở thành tổng thầu các dự án do Vingroup đầu tư. Ảnh: VinCons.

Trong 8 tháng cuối năm 2022 sau khi thành lập, VinCons ghi nhận sản lượng khoảng 5.000 tỷ đồng. Con số này nhanh chóng tăng lên gần 11.000 tỷ đồng năm 2023 và hơn 13.000 tỷ đồng năm 2024.

Giữa năm 2024, VinCons cũng tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng, củng cố năng lực tài chính để tham gia các dự án có quy mô ngày càng lớn. Đây là tiền đề cho bước nhảy lớn nhất của VinCons vào năm 2025, khi tổng sản lượng vượt 25.000 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước.

Giai đoạn 2025-2030, VinCons đặt mục tiêu trở thành tổng thầu xây dựng quy mô lớn tại Việt Nam và từng bước mở rộng hoạt động ra thị trường khu vực.

Hiện, nhà thầu này đang triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn, từ các đại đô thị tại Hưng Yên, Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (Quảng Ninh), Vinhomes Green Paradise, Vinhomes Saigon Park (TP.HCM), Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng), Vinhomes Global Gate (Hà Nội), đến Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội và nhiều dự án tại Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa.

Các dự án này có quy mô từ hàng trăm đến hàng nghìn ha, tổng vốn đầu tư hàng triệu tỷ đồng, với tiến độ khác nhau, kéo dài từ nay đến năm 2035. Đây dự kiến là nguồn việc khổng lồ, tạo dư địa để VinCons duy trì nhịp độ thi công và tăng trưởng quy mô trong nhiều năm tới.

Lượng backlog hàng chục nghìn tỷ của các nhà thầu kỳ cựu

Dù chịu sức ép từ sự vươn lên của các nhà thầu mới nổi như VinCons, Tân Minh Nhân, nhóm nhà thầu lâu năm như Coteccons, Newtecons, hay Xây dựng Hòa Bình... vẫn duy trì ưu thế cạnh tranh thông qua lượng backlog lớn.

Nổi bật trong số này là Coteccons. Theo tài liệu phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2027, đến cuối năm tài chính 2026, giá trị backlog của Coteccons vào khoảng 70.000 tỷ đồng.

Ngoài bất động sản dân dụng, mảng hạ tầng được Coteccons đẩy mạnh trong thời gian qua với sự tham gia vào nhiều dự án quy mô lớn. Ảnh: CTD.

Nguồn việc của nhà thầu này đến từ cả mảng xây dựng dân dụng và hạ tầng, với các dự án lớn như sân bay Gia Bình, cầu Cần Giờ, Trung tâm Hội nghị APEC Phú Quốc và Global City.

Trước đó, trong 9 tháng đầu niên độ tài chính 2025-2026 (từ ngày 1/7/2025 đến 30/6/2026), Coteccons ghi nhận tổng giá trị trúng thầu gần 48.000 tỷ đồng. Nhờ đó, backlog cuối quý III đạt gần 65.500 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay tại thời điểm công bố.

Trong bối cảnh mảng xây dựng dân dụng ngày càng nhiều cạnh tranh, Coteccons cũng đã chuyển dịch mạnh sang mảng xây dựng công nghiệp với các dự án FDI chiếm khoảng 50% doanh thu, tiêu biểu là việc trở thành tổng thầu nhà máy LEGO có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD và nhà máy Pandora vốn 150 triệu USD tại khu vực Bình Dương cũ.

Đáng chú ý, Coteccons cho biết doanh nghiệp tiếp tục nhận được nhiều gói thầu lớn từ các đối tác lâu năm như Sun Group, BWID và Viettel.

Trong khi đó, Newtecons - nhà thầu xây dựng gắn liền với tên tuổi ông Nguyễn Bá Dương - cũng xác định 2026 là năm bản lề khi đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu trên 40%, với giá trị backlog đạt 18.500 tỷ đồng.

Nhà thầu này là một trong 10 doanh nghiệp thành viên của liên danh Vietur trúng gói thầu 5.10 - thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách sân bay quốc tế Long Thành - với tổng giá trị khoảng 35.000 tỷ đồng. Đây là một trong những gói thầu hạ tầng hàng không lớn nhất hiện nay.

Trong năm 2024, Newtecons cũng trúng thầu và triển khai nhiều dự án dân dụng quy mô lớn như Lumi Residential, Masteri Cổ Loa và Lumière Evergreen. Kết thúc năm 2025, Newtecons ghi nhận doanh thu 13.170 tỷ đồng, vượt kế hoạch 10%.

Sau kết quả trên, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh tham gia các dự án cao tầng, nghỉ dưỡng, logistics. Nhà thầu này cũng xuất hiện ở các dự án nhà xưởng công nghiệp quy mô lớn của BW Industrial hay nhà máy sản xuất ray đường sắt, thép đặc biệt tại dự án Hòa Phát Dung Quất.

Siêu dự án ở tứ giác Bến Thành 'hồi sinh' với tên gọi One Central Saigon sau khi về tay Masterise Homes - thành viên của Masterise Group. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngoài Newtecons, hệ sinh thái nhà thầu xây dựng do ông Nguyễn Bá Dương dẫn dắt còn có Ricons và SOL E&C. Ricons hiện triển khai các dự án công nghiệp và văn phòng, bên cạnh mảng nhà ở, khu đô thị, qua đó giúp doanh nghiệp duy trì kế hoạch doanh thu năm nay là 12.000 tỷ đồng.

Giữa tháng 3, Newtecons - với vai trò tổng thầu - cùng SOL E&C và BM Windows, đã khởi công dự án One Central Saigon của Masterise Group tại khu “đất vàng” tứ giác Bến Thành. Dự án khi hoàn thành được kỳ vọng là tòa tháp đôi cao nhất Việt Nam, biểu tượng mới của TP.HCM.

Trong khi đó, Xây dựng Hòa Bình vừa thông báo tiếp tục trúng gói thầu gần 1.700 tỷ đồng tại Hà Nội, đưa tổng giá trị trúng thầu từ đầu năm lên hơn 8.600 tỷ đồng.

Một nhà thầu xây dựng đang sở hữu khối lượng backlog tỷ USD là Central. Tháng 8 năm ngoái, Central chính thức sở hữu 51% cổ phần tại CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng 620 (IDIC 620) - đánh dấu bước mở rộng từ lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp sang mảng hạ tầng giao thông, đặc biệt là các dự án cầu đường.

Central hiện là một trong những nhà thầu lớn của nhiều chủ đầu tư như Vingroup, Sun Group, Masterise, Thaco, Sơn Kim... Đến cuối năm 2025, tổng giá trị backlog của doanh nghiệp này vào khoảng 36.500 tỷ đồng.