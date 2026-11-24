Nỗ lực mở rộng sản xuất tên lửa Patriot của Mỹ đang bị cản trở bởi tình trạng thiếu hụt một loại vật liệu chuyên dụng trong hệ thống động cơ.

Đây là sợi rayon carbon hóa, được sử dụng để tạo lớp cách nhiệt bên trong miệng xả động cơ tên lửa PAC-3 MSE.

Dù chỉ là một mắt xích nhỏ, nguồn cung hạn chế của vật liệu này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ sản xuất cả hệ thống vũ khí.

Đầu năm nay, một quan chức cấp cao Lầu Năm Góc đã làm việc khẩn cấp với Park Aerospace, doanh nghiệp tại bang Kansas, nhằm thúc đẩy tăng nguồn cung.

Tuy nhiên, công ty này không thể đáp ứng yêu cầu do phụ thuộc hoàn toàn vào Ariane Group của Pháp. CEO Brian Shore cho biết Mỹ gần như không có khả năng gây sức ép với đối tác nước ngoài để buộc họ tăng sản lượng.

Chuỗi cung ứng loại sợi này khá phức tạp. Sợi thô được sản xuất tại một nhà máy hóa chất của Thái Lan ở Cộng hòa Czech, sau đó chuyển sang Pháp để Ariane Group dệt và carbon hóa thành vải Raycarb.

Park Aerospace tiếp tục phủ nhựa chuyên dụng trước khi chuyển vật liệu cho L3Harris. Doanh nghiệp này sử dụng nó để lót bên trong miệng xả động cơ, trước khi bộ phận hoàn thiện được đưa tới nhà máy Lockheed Martin.

Vật liệu có vai trò đặc biệt quan trọng bởi luồng khí nóng trong động cơ tên lửa có thể đạt nhiệt độ hơn 2.700 độ C.

Khi được carbon hóa, rayon tạo thành lớp cách nhiệt có khả năng cháy mòn dần, bảo vệ kết cấu động cơ khỏi bị phá hủy.

Một khiếm khuyết nhỏ cũng có thể khiến tên lửa chệch hướng hoặc thất bại hoàn toàn, do đó vật liệu phải trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt.

Mỹ từng tự sản xuất loại sợi này, nhưng 2 nhà máy đạt tiêu chuẩn hàng không tại Virginia và Tennessee lần lượt đóng cửa vào năm 1989 và 1998 do những vấn đề liên quan đến hóa chất độc hại trong quá trình sản xuất.

Khi kho dự trữ cạn kiệt vào giữa những năm 2000, Lầu Năm Góc buộc phải tìm nguồn cung nước ngoài.

Ariane Group sau đó trở thành nhà cung cấp chủ chốt, với sản phẩm C2 vượt qua các thử nghiệm của Mỹ và được đưa vào danh mục vật liệu đạt chuẩn cho tên lửa Patriot từ năm 2005.

Tình hình trở nên nghiêm trọng khi xung đột Ukraine và Trung Đông làm gia tăng nhu cầu tên lửa đánh chặn.

Theo CSIS, tính đến cuối tháng 7, kho dự trữ Patriot của Mỹ chỉ còn khoảng 35% so với trước khi xung đột Trung Đông bùng phát cuối tháng 2. Trong khi đó, mỗi tên lửa PAC-3 MSE có giá khoảng 5,3 triệu USD và thường cần tới 2 năm để sản xuất.

Park Aerospace đã ứng trước 5 triệu USD để hỗ trợ Ariane Group mở dây chuyền mới tại Pháp, dự kiến hoạt động từ năm 2028. Công ty cũng cam kết 25 triệu USD cho kế hoạch xây dựng nhà máy tại Mỹ, nhưng cơ sở này sớm nhất chỉ có thể đi vào hoạt động khoảng năm 2030.

Một nguồn cung khác tại Đức là Enka, nhưng loại vải của doanh nghiệp này chưa đạt tiêu chuẩn sử dụng cho PAC-3 MSE. Dù Lầu Năm Góc và các nhà thầu đã cam kết mua hơn 213 tấn vải trong 2 năm để duy trì hoạt động nhà máy, nguy cơ đóng cửa vẫn chưa được loại bỏ.

Trong lúc chờ các nguồn cung mới, Park Aerospace dự kiến đầu tư 65 triệu USD xây dựng nhà máy tại Oklahoma, đồng thời phối hợp với L3Harris thử nghiệm vật liệu thay thế.

Tuy nhiên, CEO Brian Shore thừa nhận ngay cả những giải pháp ngắn hạn cũng rất khó khăn. Điều này cho thấy tham vọng tăng sản lượng Patriot không chỉ phụ thuộc vào năng lực lắp ráp của các tập đoàn quốc phòng Mỹ, mà còn bị chi phối bởi những vật liệu chuyên dụng mà Washington hiện chưa thể tự chủ.