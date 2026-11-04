'Soi' Brabus P 900 Rocket Edition - bán tải mạnh nhất thế giới, giá hơn 20 tỷ

Brabus vừa hồi sinh một trong những tác phẩm kỳ quái nhất của hãng - P 900 Rocket Edition biến thể được phát triển từ Mercedes-AMG G63 được chế tác lại thành chiếc xe bán tải thân rộng bằng sợi carbon với công suất 900 mã lực. Chỉ có 10 chiếc được chế tạo,

Đối với hãng độ Brabus, dòng xe P 900 là một trong những mẫu bán tải mạnh mẽ nhất thế giới. Sự trở lại lần này vẫn giữ nguyên công thức quen thuộc là cấp độ sức mạnh thuộc hạng siêu xe, thân hình được chế tác thủ công.

P 900 Rocket Edition được xem là người anh em đồng hành với phiên bản Rocket Edition Cabriolet được Brabus xây dựng trên nền tảng G 63, chỉ có điều phần mui xe đã được thay thế bằng không gian chở hàng.

Brabus trang bị cho P 900 gói thân rộng Widestar bằng sợi carbon lộ thiên, hoàn thiện với các điểm nhấn màu đỏ đặc trưng và đặt trên bộ mâm rèn 24 inch Brabus Monoblock II EVO "Platinum Edition".

Bộ mâm 3 chấu màu đen mờ có các cánh gió khí động học bằng carbon, kết hợp lốp 295/30 ở phía trước và bộ lốp ngoại cỡ 345/25 ôm trọn các vòm bánh sau. Bên dưới gầm, Brabus đã kéo dài khung gầm dạng thang của G 63 thêm 50 cm và dời trục sau lùi lại một khoảng tương ứng để tạo không gian cho thùng chở hàng.

Bên trong của P 900 Rocket Edition tạo điểm nhấn với khoang cabin là nhiều chi tiết bọc da đen mềm kết hợp Alcantara, nổi bật với kiểu thêu quả trám hình "Shell" tinh xảo, đường chỉ khâu và viền màu đỏ, cùng các chi tiết trang trí được hoàn thiện trong màu sơn mà Brabus gọi là “Rocket Red”.

Các chi tiết bằng sợi carbon xuất hiện dày đặc khắp nơi, đi kèm đèn báo chuyển số LED chuyển từ xanh lá qua vàng rồi sang đỏ nhắc nhở người lái sang số ở dải vòng tua động cơ cao, logo Brabus phát sáng ở bệ bước cửa và chốt khóa cửa mạ nhôm màu đỏ.

Mỗi chiếc xe P 900 Rocket Edition sẽ mang một "hộ chiếu" sản phẩm kỹ thuật số (Digital Product Passport) được lưu trữ trên mạng lưới blockchain (Aura Private Blockchain). Có thể truy cập qua công nghệ NFC thông qua một tấm bảng thông số gắn ở tấm ốp bên trái của thùng hàng, nhằm chứng minh tính xác thực và ngăn chặn hàng giả.

Với một "hộ chiếu" sản phẩm kỹ thuật số (Digital Product Passport) - đây là cách tiếp cận mang tính trình diễn cao tương tự những gì Brabus áp dụng trên dòng hyper-GT Bodo công suất 1.000 mã lực của hãng.

Trái tim của chiếc xe bản tải này là khối động cơ Brabus Rocket 900, phiên bản nâng dung tích lên 4.5 lít dựa trên cỗ máy V8 tăng áp kép của Mercedes-AMG, sản sinh công suất tương đương 900 mã lực (662 kW) và mô-men xoắn cực đại đạt mức khổng lồ 1.250 Nm.

Sức mạnh này được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp, giúp chiếc bán tải tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,7 giây trước khi chạm ngưỡng giới hạn điện tử ở tốc độ 240 km/h. Sức mạnh này đưa P 900 Rocket Edition vào nhóm những mẫu bán tải mạnh nhất thế giới.

Brabus P 900 Rocket Edition có mức giá 711.718 euro (khoảng 797.979 USD quy đổi 20,6 tỷ đồng). Brabus áp dụng kịch bản quen thuộc này qua mỗi năm và vẫn đạt hiệu quả cao. Lấy một chiếc G 63, bơm thêm sức mạnh 900 mã lực, lắp thêm thùng xe bán tải, khoác toàn bộ lớp vỏ carbon, sản xuất số lượng giới hạn và chờ được bán sạch.

Video: Giới thiệu mẫu xe bán tải Brabus P 900 Rocket Edition.