SoftBank và Grab dự kiến đầu tư 1,85 tỷ USD vào hạ tầng AI tại Malaysia

Ngày 9/11/2026, Tập đoàn SoftBank của Nhật Bản, Grab Holdings Limited và Petroleum Sarawak Berhad (PETROS) công bố các thỏa thuận hợp tác phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Malaysia. Các dự án dự kiến được triển khai tại bang Sarawak và khu vực bán đảo Malaysia, với tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 1,85 tỷ USD.

Theo kế hoạch, SoftBank dự kiến đóng góp 1 tỷ USD, Grab 750 triệu USD và PETROS 100 triệu USD. Ba doanh nghiệp hướng tới mục tiêu dài hạn phát triển hạ tầng tính toán AI có công suất từ 5 GW trở lên, phục vụ nhu cầu xử lý dữ liệu và ứng dụng AI tại Malaysia cũng như các thị trường quốc tế.

Trong đó, dự án tại Sarawak có vốn đầu tư ban đầu dự kiến 1 tỷ USD. SoftBank đóng góp 800 triệu USD, còn Grab và PETROS mỗi bên góp 100 triệu USD. Tập đoàn Nhật Bản sẽ giữ vai trò dẫn dắt và nắm quyền kiểm soát dự án, trong khi Grab có quyền lựa chọn tăng tỷ lệ sở hữu ở những giai đoạn tiếp theo.

Hệ thống máy chủ và hạ tầng kết nối tại một trung tâm dữ liệu. Ảnh: Malay Mail.

Tại bán đảo Malaysia, hai doanh nghiệp SoftBank và Grab dự kiến đầu tư 850 triệu USD. Grab đóng góp 650 triệu USD và giữ vai trò dẫn dắt phát triển dự án, còn SoftBank tham gia với khoản vốn 200 triệu USD. Hai bên cũng sẽ tìm kiếm thêm các nhà đầu tư chiến lược để đáp ứng nhu cầu tài chính khi dự án mở rộng.

Thay vì giải ngân toàn bộ ngay từ đầu, các khoản đầu tư dự kiến được phân bổ theo tiến độ phát triển và việc ký kết hợp đồng với khách hàng. Nguồn vốn bổ sung có thể được huy động thông qua các nhà đầu tư bên ngoài hoặc những khoản tài trợ ở cấp dự án, qua đó giảm áp lực tài chính trực tiếp cho các doanh nghiệp tham gia.

Đáng chú ý, hồ sơ Form 6-K do Grab gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cho thấy các thỏa thuận đã đặt ra những nghĩa vụ ràng buộc liên quan đến phát triển dự án và tài trợ vốn. Tuy nhiên, các điều khoản vận hành liên doanh và kế hoạch đầu tư cụ thể vẫn phải chờ hoàn tất những thỏa thuận cuối cùng cùng các điều kiện liên quan.

Điều này đồng nghĩa khoản 1,85 tỷ USD mới là quy mô vốn đầu tư ban đầu dự kiến, chưa phải số tiền đã giải ngân. Tương tự, mục tiêu công suất từ 5 GW trở lên phản ánh định hướng phát triển dài hạn, không phải năng lực hạ tầng đã được xây dựng hoặc đưa vào khai thác.

Bên cạnh nguồn lực tài chính, khả năng thu hút khách hàng được xem là yếu tố quan trọng đối với tiến độ triển khai. SoftBank và Grab dự kiến hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn, đồng thời tìm kiếm thêm đối tác quốc tế để mở rộng hoạt động kinh doanh hạ tầng AI.

Về công nghệ, các cơ sở dự kiến áp dụng thiết kế tiết kiệm năng lượng, hạn chế sử dụng nước và giảm áp lực lên hệ thống điện địa phương. Việc phát triển dự án cũng được định hướng phù hợp với chính sách năng lượng tái tạo và mục tiêu xây dựng Malaysia thành trung tâm AI của khu vực.

Sự tham gia của PETROS, doanh nghiệp năng lượng tại Sarawak, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của nguồn cung điện đối với các dự án hạ tầng tính toán quy mô lớn. Khi nhu cầu vận hành hệ thống AI tăng mạnh, khả năng bảo đảm nguồn năng lượng ổn định sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí và hiệu quả đầu tư.

Kế hoạch hợp tác giữa SoftBank và Grab cũng phản ánh xu hướng các tập đoàn công nghệ mở rộng hoạt động sang lĩnh vực hạ tầng AI, thay vì chỉ tập trung vào phần mềm và dịch vụ số. Tuy nhiên, để hiện thực hóa quy mô đầu tư hàng tỷ USD, các bên vẫn cần hoàn tất thỏa thuận, thu xếp nguồn vốn, bảo đảm điện năng và ký được những hợp đồng khách hàng đủ lớn.