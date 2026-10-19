SoftBank tính chi 18 tỷ USD để đưa robot làm bảo vệ

Tỷ phú Masayoshi Son, CEO Tập đoàn đầu tư công nghệ SoftBank của Nhật Bản. Ảnh: Bloomberg.

Tập đoàn SoftBank của Nhật Bản đang xem xét mua lại Allied Universal, doanh nghiệp an ninh tư nhân có trụ sở tại Mỹ, trong thương vụ có thể định giá công ty này khoảng 18 tỷ USD.

Theo Reuters, kế hoạch nằm trong chiến lược mở rộng đầu tư vào robot và tự động hóa của SoftBank. Nếu thương vụ thành công, tập đoàn Nhật Bản có thể từng bước đưa robot vào những công việc hiện do nhân viên bảo vệ thực hiện.

Tuy nhiên, các cuộc thảo luận vẫn ở giai đoạn sơ bộ. Hai bên chưa đạt thỏa thuận cuối cùng về giá và điều kiện giao dịch.

Tham vọng đưa robot làm bảo vệ

Allied Universal là một trong những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ an ninh tư nhân lớn nhất thế giới, chuyên bảo vệ các tòa nhà, doanh nghiệp, trung tâm dữ liệu và địa điểm tổ chức sự kiện.

Theo Financial Times, công ty hoạt động tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 770.000 nhân viên. Doanh thu hằng năm đạt khoảng 23 tỷ USD, theo Wall Street Journal.

Với SoftBank, sức hấp dẫn của Allied Universal không chỉ nằm ở quy mô kinh doanh mà còn ở mạng lưới địa điểm có thể ứng dụng robot trong thực tế.

Robot tự hành Knightscope K5 của Allied Universal được thiết kế để tuần tra, giám sát an ninh tại các cơ sở thương mại. Ảnh: Knightscope.

Theo Bloomberg, tập đoàn Nhật Bản muốn về lâu dài thay thế một phần nhân viên bảo vệ bằng robot. Tuy nhiên, việc triển khai robot hình người có thể cần thêm nhiều thời gian.

Hiện chưa có thông tin về số lượng robot dự kiến sử dụng, những công việc cụ thể có thể được tự động hóa hay thời điểm triển khai.

Allied Universal vốn đã ứng dụng một số công nghệ thông minh trong hoạt động. Công ty cung cấp các công cụ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để theo dõi sự cố, thu thập dữ liệu theo thời gian thực và hỗ trợ quản lý an ninh.

Việc kết hợp những hệ thống này với robot có thể giúp doanh nghiệp tự động hóa một số nhiệm vụ như tuần tra, giám sát và phát hiện bất thường. Tuy nhiên, khả năng xử lý các tình huống phức tạp vẫn là thách thức đối với máy móc.

Về tài chính, mức định giá 18 tỷ USD mới phản ánh giá trị vốn chủ sở hữu của Allied Universal. Nếu tính cả nợ, tổng giá trị doanh nghiệp có thể lên gần 30 tỷ USD, theo Financial Times.

Đặt cược vào robot

Thành lập năm 1981 bởi tỷ phú Masayoshi Son, SoftBank là tập đoàn đầu tư công nghệ lớn của Nhật Bản, nổi tiếng với những khoản đầu tư vào Alibaba, hãng thiết kế chip Arm và nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp trên thế giới.

Những năm gần đây, ông Son tập trung nguồn lực vào trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, trung tâm dữ liệu và robot, với kỳ vọng các công nghệ này sẽ làm thay đổi cách doanh nghiệp vận hành.

Tháng 10/2025, SoftBank công bố thỏa thuận mua mảng robot công nghiệp của tập đoàn kỹ thuật ABB (Thụy Sĩ) với giá khoảng 5,4 tỷ USD. Thương vụ nhằm kết hợp công nghệ robot với AI, một trong những lĩnh vực SoftBank đang đầu tư mạnh.

Nếu ABB giúp SoftBank tiếp cận công nghệ chế tạo robot, Allied Universal có thể mang đến môi trường để đưa những cỗ máy này vào hoạt động dịch vụ hằng ngày.

Robot tuần tra an ninh tại một tòa nhà văn phòng ở Nhật Bản, trong dự án ứng dụng công nghệ tự động hóa được SoftBank giới thiệu. Ảnh: SoftBank Robotics.

Ngành bảo vệ hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào nhân lực, đặc biệt trong các công việc tuần tra, giám sát và trực tại cơ sở. Robot có thể hỗ trợ những nhiệm vụ lặp lại, song chưa dễ thay thế con người trong các tình huống cần giao tiếp, đánh giá nguy cơ và xử lý sự cố.

Allied Universal hiện được hậu thuẫn bởi công ty đầu tư Warburg Pincus của Mỹ và quỹ hưu trí La Caisse của Canada. Doanh nghiệp đã mở rộng đáng kể quy mô sau thương vụ mua tập đoàn an ninh G4S của Anh năm 2021.

Nếu kế hoạch thâu tóm thành công, SoftBank sẽ không chỉ sở hữu thêm một doanh nghiệp dịch vụ quy mô lớn mà còn có cơ hội thử nghiệm tham vọng đưa robot ra khỏi nhà máy và phòng thí nghiệm.