Sốc trước tiết lộ về quá khứ của Tạ Đình Phong

Trong một chương trình mới, Hoắc Vấn Hy - nữ quản lý nổi tiếng của làng giải trí Hong Kong lần đầu chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường liên quan đến những nghệ sĩ cô từng dẫn dắt. Đồng hành cùng cô trong chương trình là các nghệ sĩ của Emperor Entertainment Group (EEG) như Dung Tổ Nhi, Quan Trí Bân, Hứa Tĩnh Vận và Tăng Bỉ Đặc.

Khi được hỏi về nghệ sĩ từng khiến cô đau đầu nhất trong quá trình làm nghề, Hoắc Vấn Hy bất ngờ nhắc đến những năm tháng tuổi trẻ của Tạ Đình Phong. Tuy nhiên, nam ca sĩ, diễn viên nổi tiếng này vẫn chưa phải người khiến cô "bó tay" nhất.

Tạ Đình Phong là một trong những nghệ sĩ gắn bó lâu năm với Hoắc Vấn Hy. Tuy nhiên, theo lời nữ quản lý, ở thời điểm còn trẻ, nam nghệ sĩ có cá tính rất mạnh và không dễ dàng chấp nhận những sắp xếp từ công ty.

Dung Tổ Nhi đoán Tạ Đình Phong là nghệ sĩ "khó quản" nhất mà Hoắc Vấn Hy từng gặp. Câu trả lời này khiến nữ quản lý bật cười và thừa nhận thời trẻ Tạ Đình Phong thực sự khá nổi loạn.

Theo Hoắc Vấn Hy, khi công ty muốn anh đi theo hướng này, anh lại muốn làm theo hướng khác. Những bất đồng trong quá trình trao đổi đôi khi khiến nam nghệ sĩ không kiểm soát được cảm xúc. Có lần, trong lúc tranh luận với phía quản lý, Tạ Đình Phong tức giận đến mức đấm một cú vào chiếc xe van của công ty, khiến thân xe bị lõm.

Câu chuyện cho thấy cá tính mạnh của Tạ Đình Phong ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Khi ấy, anh còn trẻ, đang đứng trước những kỳ vọng rất lớn của công ty và công chúng, trong khi bản thân cũng muốn tự quyết định con đường nghệ thuật của mình.

Dù vậy, theo cách kể của Hoắc Vấn Hy, những va chạm như vậy không khiến mối quan hệ giữa hai người đổ vỡ. Tạ Đình Phong sau đó vẫn trở thành một trong những nghệ sĩ nổi bật nhất của EEG và có sự nghiệp kéo dài nhiều thập niên.

Điều bất ngờ là Tạ Đình Phong vẫn chưa phải nghệ sĩ khiến Hoắc Vấn Hy cảm thấy "khó xử" nhất.

Sau khi nhắc đến Tạ Đình Phong, nữ quản lý nhìn sang Quan Trí Bân - thành viên cũ của nhóm nhạc BOYZ. Quan Trí Bân lập tức tỏ vẻ ngỡ ngàng khi nhận ra người được nhắc đến thực chất là Trương Trí Hằng, người từng là bạn diễn của anh.

Trương Trí Hằng và Quan Trí Bân từng thành lập nhóm nhạc nam BOYZ. Dưới sự hỗ trợ của đàn chị TWINS, nhóm từng được kỳ vọng trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý của thế hệ nghệ sĩ trẻ Hong Kong.

Tuy nhiên, bên cạnh những câu chuyện về âm nhạc, Hoắc Vấn Hy nhớ nhất một kỷ niệm khá đặc biệt liên quan đến việc học hành của Trương Trí Hằng. Theo nữ quản lý, Trương Trí Hằng khi còn trẻ không muốn đi học. Để giúp anh duy trì việc học, Quan Trí Bân từng phải đóng vai anh họ, trực tiếp đưa Trương Trí Hằng đến trường và theo dõi để bảo đảm anh thực sự vào lớp.

Nhưng kế hoạch của họ nhanh chóng thất bại.

Quan Trí Bân vừa đưa Trương Trí Hằng vào cổng trường, nam ca sĩ đã tìm cách lẻn ra từ cổng sau để trốn học. Câu chuyện khiến Hoắc Vấn Hy không biết phải làm gì với nam nghệ sĩ trẻ.

Nếu Tạ Đình Phong khiến người quản lý đau đầu vì cá tính mạnh và những phản ứng bộc trực, Trương Trí Hằng lại khiến họ bất lực bởi sự nghịch ngợm và thái độ thiếu hợp tác ở tuổi thiếu niên.

Sự nghiệp của Trương Trí Hằng sau đó cũng trải qua nhiều biến động.

BOYZ từng được kỳ vọng có thể nối tiếp thành công của những nhóm nhạc thần tượng cùng thời. Tuy nhiên, con đường của bộ đôi cuối cùng không đi theo hướng nhiều người mong đợi. Quan Trí Bân tiếp tục hoạt động nghệ thuật với tư cách nghệ sĩ solo, trong khi Trương Trí Hằng dần rời khỏi trung tâm của showbiz Hong Kong.

Đáng chú ý, nhiều năm sau, đời tư của Trương Trí Hằng tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Anh kết hôn với một người hâm mộ tên Văn Văn. Sau khi rời khỏi làng giải trí, nam ca sĩ từng thử sức ở nhiều công việc khác nhau, từ ca hát tại quán bar, môi giới bất động sản, bán xe đến làm việc tại các cửa hàng.

Anh cũng từng thử kinh doanh nhiều mặt hàng nhưng không duy trì được lâu dài.

Cuộc sống gia đình của Trương Trí Hằng vì thế nhiều lần được nhắc đến trên mạng xã hội. Vợ chồng anh có 4 người con trong khoảng 4 năm. Nam nghệ sĩ cũng từng chia sẻ về những khó khăn tài chính của gia đình và kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng mạng.

Một thời gian, anh thậm chí đăng mã QR trên Instagram với mong muốn nhận được sự giúp đỡ trực tiếp từ khán giả. Hành động này khiến Trương Trí Hằng nhận nhiều bình luận trái chiều và bị một bộ phận cư dân mạng chế giễu.

Nhìn lại câu chuyện được Hoắc Văn Hy kể, có thể thấy đằng sau những cái tên từng xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu là những tính cách rất khác nhau. Tạ Đình Phong từng là chàng trai trẻ mạnh mẽ, không dễ chấp nhận sự sắp đặt; Trương Trí Hằng lại nổi tiếng với sự nghịch ngợm đến mức khiến cả quản lý lẫn đồng nghiệp phải tìm cách "giám sát" việc học.

Những câu chuyện tưởng như nhỏ nhặt ấy cũng phần nào cho thấy hành trình trưởng thành của một nghệ sĩ không phải lúc nào cũng diễn ra theo đúng kế hoạch. Với Tạ Đình Phong, cá tính nổi loạn cuối cùng được chuyển hóa thành dấu ấn riêng trong sự nghiệp. Trong khi đó, Trương Trí Hằng lại có một hành trình hoàn toàn khác sau khi rời ánh đèn sân khấu.

Và có lẽ, chính những câu chuyện hậu trường như vậy giúp khán giả nhìn những ngôi sao từng được bao quanh bởi hào quang ở một góc đời thường hơn: họ cũng từng là những người trẻ bướng bỉnh, nghịch ngợm và mắc sai lầm trước khi tìm được hướng đi cho riêng mình.