Sốc trước ngoại hình hiện tại của PSY

Sau chuỗi concert kéo dài suốt mùa hè, PSY khiến công chúng bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo thon gọn hơn đáng kể. Không chỉ gây chú ý bởi sự thay đổi ngoại hình, nam ca sĩ còn nhận được nhiều lời khen về giọng hát ngày càng nội lực và sự nghiêm túc trong quá trình chuẩn bị cho mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Ngày 13/11, phát thanh viên Jin Yang Hye đăng tải bức ảnh chụp chung với PSY trên trang cá nhân, đồng thời chia sẻ những ấn tượng đặc biệt về nam ca sĩ sau cuộc gặp gỡ. Theo lời Jin Yang-hye, giọng hát của chủ nhân bản hit Gangnam Style ngày càng trở nên chắc khỏe, vang và giàu nội lực qua mỗi lần cô có dịp tiếp xúc.

Đáng chú ý, nữ phát thanh viên tiết lộ PSY từng kể về quá trình chuẩn bị cho một bài phát biểu bằng tiếng Anh kéo dài 5 phút mà không sử dụng máy nhắc chữ. Dù vốn thông thạo tiếng Anh và đã nhiều lần đứng trên những sân khấu lớn, nam ca sĩ vẫn dành suốt hai tháng để đọc thành tiếng và ghi nhớ toàn bộ nội dung bài phát biểu.

PSY thừa nhận bản thân không tránh khỏi cảm giác hồi hộp trong quá trình chuẩn bị. Tuy nhiên, khi chính thức bước lên sân khấu, anh luôn cố gắng kiểm soát cảm xúc, hạn chế tối đa những sai sót và không để sự lo lắng ảnh hưởng đến phần thể hiện.

Câu chuyện khiến Jin Yang-hye không khỏi bất ngờ trước sự chỉn chu của nam ca sĩ. Theo cô, đằng sau phong thái tự nhiên, phóng khoáng mỗi khi biểu diễn là quá trình rèn luyện nghiêm túc và sự đầu tư công phu mà không phải ai cũng nhìn thấy. Nữ phát thanh viên cũng dành nhiều lời khen cho chất giọng đặc biệt cùng khả năng giao tiếp đầy cuốn hút của Psy.

Bên cạnh những chia sẻ về giọng hát và sự chuyên nghiệp, diện mạo hiện tại của PSY cũng trở thành tâm điểm chú ý. Nam ca sĩ xuất hiện với vóc dáng có phần thon gọn hơn trước, vòng bụng trông giảm đáng kể so với hình ảnh quen thuộc. Sự thay đổi này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, đặc biệt sau một mùa hè hoạt động biểu diễn dày đặc.

Trước đó, từ tháng 6 đến tháng 8/2026, PSY đã tổ chức chuỗi concert toàn quốc mang tên PSY Summer Swag 2026. Đây là chương trình biểu diễn thường niên gắn liền với tên tuổi nam ca sĩ, nổi tiếng bởi không khí cuồng nhiệt, những màn trình diễn giàu năng lượng và khả năng khuấy động hàng nghìn khán giả.

Không chỉ hoạt động âm nhạc, PSY còn từng có kinh nghiệm xuất hiện tại nhiều sự kiện quốc tế với vai trò diễn giả. Tháng 11/2012, anh có bài phát biểu tại Đại học Oxford (Anh). Đến tháng 6/2023, nam ca sĩ tiếp tục phát biểu bằng tiếng Anh tại Đại hội đồng Cục Triển lãm Quốc tế (BIE) ở Paris, góp phần quảng bá chiến dịch vận động Busan đăng cai World Expo 2030.

Những chia sẻ mới nhất từ Jin Yang-hye một lần nữa cho thấy hình ảnh phía sau sân khấu của PSY: một nghệ sĩ luôn đề cao sự chuẩn bị và không ngừng hoàn thiện bản thân, dù đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật cùng vô số kinh nghiệm trình diễn quốc tế.