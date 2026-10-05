Sóc Sơn thúc đẩy thanh toán số trong hoạt động kinh doanh

26 tuyến phố được gắn biển thanh toán không dùng tiền mặt tại xã Sóc Sơn. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Ngày 4/10, UBND xã Sóc Sơn tổ chức công bố và gắn biển tại 26 tuyến phố thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình của Ngày hội Chuyển đổi số năm 2026, hướng tới tăng cường ứng dụng công nghệ trong thương mại, dịch vụ và hoạt động kinh doanh trên địa bàn.

Với mô hình này, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và tiểu thương tại 26 tuyến phố được hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong nhiều khâu của quá trình kinh doanh, từ giới thiệu, trao đổi thông tin sản phẩm, tiếp cận khách hàng đến bán hàng, thanh toán và thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử.

Theo định hướng của địa phương, việc triển khai thanh toán số không chỉ dừng ở các tuyến phố mà sẽ từng bước mở rộng sang các mô hình “chợ không tiền mặt”, “tuyến phố số”, “chợ số”. Qua đó, các giải pháp công nghệ được kỳ vọng trở thành một phần quen thuộc trong hoạt động mua bán, kinh doanh hằng ngày.

Phó Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn Lê Xuân Dũng nhấn mạnh, việc đưa các tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt vào hoạt động được kỳ vọng tạo bước khởi đầu trong thúc đẩy thanh toán số, đồng thời góp phần hình thành thói quen giao dịch hiện đại trong cộng đồng.

Không chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh, Ngày hội Chuyển đổi số còn tạo không gian để người dân trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm các tiện ích công nghệ. Sau lễ gắn biển, hàng trăm người dân đã tham quan các gian hàng tại ngày hội.

Tại 10 gian trải nghiệm, nhiều giải pháp và tiện ích số được giới thiệu như Hộ chiếu số điện tử, Studio Livestream Sóc Sơn, Photo Booth, thanh toán không dùng tiền mặt cùng các hoạt động tương tác. Việc tổ chức trải nghiệm trực tiếp giúp công nghệ số được tiếp cận theo cách trực quan, gần gũi, gắn với những nhu cầu cụ thể trong đời sống và hoạt động kinh doanh.

Cùng ngày, UBND xã Sóc Sơn tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số - Mở rộng thị trường cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh”. Nội dung trao đổi tập trung vào những vấn đề liên quan đến chuyển đổi số đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, thương mại điện tử và tài chính số toàn diện.

Từ thanh toán số đến các tiện ích hỗ trợ kinh doanh và trải nghiệm công nghệ, các hoạt động trong Ngày hội Chuyển đổi số năm 2026 cho thấy định hướng của xã Sóc Sơn trong việc gắn chuyển đổi số với những nhu cầu cụ thể của người dân và cộng đồng kinh doanh.

Thông qua đó, địa phương hướng tới việc chuyển đổi số từ khái niệm thành những trải nghiệm và thao tác cụ thể trong đời sống; từng bước giúp người dân hình thành kỹ năng, thói quen sử dụng các tiện ích số, qua đó góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số trên địa bàn.