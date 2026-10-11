Sóc Sơn khởi công trường học chất lượng cao 678 tỷ đồng

Đầu tư trường học hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập

Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), UBND xã Sóc Sơn vừa tổ chức lễ khởi công Dự án xây dựng Trường Phổ thông nhiều cấp học tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao.

Báo cáo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn Trịnh Văn Duy cho biết, đây là công trình giáo dục trọng điểm, được tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc, áp dụng các tiêu chuẩn thiết kế cao, hướng tới xây dựng không gian học tập hiện đại, đồng bộ và đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn Trịnh Văn Duy phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Tùng Nguyễn

Theo thiết kế, trường gồm khối nhà hiệu bộ, khối tiểu học, THCS và THPT. Bên cạnh hệ thống phòng học, dự án còn có khu biểu diễn nghệ thuật, xem phim, phòng STEM, phòng năng khiếu, thư viện, nhà đa năng, vườn thực nghiệm cùng hệ thống cây xanh và cảnh quan.

Dự án có quy mô khoảng 6,38 ha, tổng mức đầu tư 678 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Hà Nội. Sau khi hoàn thành, trường có khả năng đáp ứng nhu cầu học tập của 2.160 học sinh.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án. Ảnh: Tùng Nguyễn

Theo kế hoạch, thời gian thi công dự kiến khoảng 18 tháng. UBND xã Sóc Sơn đặt mục tiêu hoàn thành công trình, đưa vào vận hành đầu năm học 2028-2029.

Công trình giáo dục trọng điểm phục vụ học sinh 5 xã

Phát biểu tại lễ khởi công, Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn Bùi Bảo Tuấn nhấn mạnh, việc Hà Nội lựa chọn Sóc Sơn là một trong 6 xã, phường để đầu tư xây dựng trường phổ thông nhiều cấp học tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao là vinh dự lớn đối với địa phương.

Mặc dù được xây dựng trên địa bàn xã Sóc Sơn, công trình có ý nghĩa phục vụ chung cho học sinh 5 xã gồm Sóc Sơn, Kim Anh, Trung Giã, Đa Phúc và Nội Bài.

Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn Bùi Bảo Tuấn phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Tùng Nguyễn

Sau khi đi vào hoạt động, trường được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và đáp ứng nhu cầu học tập của người dân khu vực phía Bắc Thủ đô Hà Nội.

Để bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ, chất lượng và sớm đưa vào sử dụng, Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn đề nghị UBND xã đẩy nhanh giải quyết các thủ tục hành chính, không để xảy ra tình trạng ách tắc, chậm trễ trong quá trình thực hiện.

Các đơn vị liên quan cần tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, mỹ thuật trong thi công; kiểm soát chất lượng từng hạng mục, kiên quyết không nghiệm thu những hạng mục không đạt yêu cầu. Việc quản lý, thanh quyết toán vốn đầu tư phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, phòng ngừa tiêu cực, thất thoát và lãng phí.

Phối cảnh dự án Trường Phổ thông nhiều cấp học tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao xã Sóc Sơn.

Đối với các nhà thầu, lãnh đạo địa phương yêu cầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị phù hợp; xây dựng tiến độ chi tiết theo từng tuần, từng tháng, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm an toàn và chất lượng công trình.

Đảng bộ, chính quyền xã Sóc Sơn cùng các đơn vị liên quan đặt quyết tâm tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ để dự án hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng kỳ vọng của người dân trong khu vực.

Việc đầu tư xây dựng Trường Phổ thông nhiều cấp học tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao được kỳ vọng bổ sung cơ sở giáo dục quy mô lớn, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục tại khu vực phía Bắc Thủ đô.