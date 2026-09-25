Sóc Sơn cần đẩy mạnh số hóa di sản

Sóc Sơn có hệ thống di tích, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo phong phú. Toàn xã hiện có 96 di tích, trong đó có 46 chùa, 32 đình, 11 đền cùng một số loại hình di tích khác; 12 di tích đã được xếp hạng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền cùng đoàn giám sát làm việc tại UBND xã Sóc Sơn. Ảnh: PV

Theo UBND xã, trong năm 2026, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định, diễn ra nền nếp, trong khuôn khổ pháp luật. Các chức sắc, chức việc, tín đồ và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động cộng đồng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Toàn xã hiện có 44 cơ sở tôn giáo phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, phật tử. Chính quyền địa phương thường xuyên nắm tình hình, hướng dẫn các cơ sở thực hiện quy định pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Lãnh đạo xã Sóc Sơn báo cáo với Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền và đoàn giám sát. Ảnh: PV

Một trong những điểm nổi bật của Sóc Sơn là công tác tu bổ, tôn tạo di tích được triển khai gắn với bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa và nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng. Xã tổ chức thành công các lễ hội đầu xuân. Trong đó, Lễ hội Gióng đền Sóc và chương trình nghệ thuật thực cảnh “Đêm linh thiêng - Hào khí Thánh Gióng” tiếp tục tạo điểm nhấn, góp phần quảng bá giá trị của Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Sóc và hình ảnh văn hóa Sóc Sơn.

Địa phương triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu số về di tích, bản đồ số di sản, tích hợp mã QR và nghiên cứu ứng dụng thuyết minh tự động. Đặc biệt, Sóc Sơn đang triển khai Đề án phát triển sản phẩm tour du lịch đêm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Sóc, gắn với việc phát huy giá trị Lễ hội Gióng đền Sóc - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát trao đổi nhiều nội dung, như: Việc xây dựng, sửa chữa, tu bổ các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử; công tác tổ chức cán bộ; chuyển đổi số…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền đánh giá, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn xã, đặc biệt sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tiếp tục được quan tâm. Xã tích cực tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ và nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thành viên đoàn giám sát trao đổi với chính quyền địa phương. Ảnh: PV

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, Sóc Sơn là địa bàn rộng, dân số đông, có nhiều cơ sở tôn giáo và các lễ hội quy mô lớn. Đồng chí đề nghị xã tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật cho các cơ sở tôn giáo, chức sắc, chức việc và nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng lưu ý xã tăng cường quản lý việc tu bổ, xây dựng các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và di tích, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý với bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan. Đối với hệ thống lễ hội, cần rà soát, phân loại để vừa giữ gìn bản sắc, vừa nâng cao chất lượng tổ chức, ngăn ngừa mê tín dị đoan và các biểu hiện tiêu cực.

Cùng với đó, Sóc Sơn cần đẩy mạnh số hóa di sản gắn với yêu cầu quản lý thực tế, bảo đảm dữ liệu chính xác, thống nhất, có khả năng cập nhật và khai thác lâu dài; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo…