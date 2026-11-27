Nữ bệnh nhân 22 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nguy kịch sau khi tự mua, tự pha và truyền dung dịch Glutathione tại nhà. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân 22 tuổi (Hà Nội) trong tình trạng khó thở, mệt mỏi, buồn nôn, nôn nhiều và tụt huyết áp sau khi tự truyền dung dịch Glutathione tại nhà.

Theo thông tin từ bệnh viện, người bệnh tự mua Glutathione với mong muốn làm trắng da, sau đó mang thuốc về nhà pha vào dịch truyền. Đáng chú ý, dung dịch sau khi pha được để hơn một ngày trước khi người bệnh tự truyền vào cơ thể qua đường tĩnh mạch. Ngay sau khi truyền, các triệu chứng bất thường xuất hiện, tình trạng nhanh chóng diễn biến nghiêm trọng.

Tại Khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc, người bệnh được hỗ trợ thở oxy, truyền dịch, sử dụng thuốc vận mạch để nâng huyết áp và kháng sinh phổ rộng. Các bác sĩ đồng thời tiến hành xét nghiệm, nuôi cấy vi khuẩn từ mẫu bệnh phẩm máu.

Kết quả cấy máu phát hiện vi khuẩn Burkholderia cepacia. Kết hợp với diễn biến lâm sàng, các bác sĩ xác định người bệnh bị sốc nhiễm khuẩn liên quan việc tự truyền thuốc tại nhà.

Đây là tình trạng cấp cứu đặc biệt nguy hiểm, có thể nhanh chóng dẫn đến suy đa cơ quan và đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Sau khi được cấp cứu và điều trị theo phác đồ phù hợp, tình trạng người bệnh từng bước cải thiện. Sau hai ngày, huyết áp ổn định, người bệnh đã có thể ngừng thuốc vận mạch, tiếp tục sử dụng kháng sinh và được theo dõi sát chức năng các cơ quan.

Bác sĩ Nguyễn Đức Lộc, Khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, việc tự pha thuốc và đặt đường truyền tại nhà không bảo đảm điều kiện vô khuẩn tuyệt đối. Vi khuẩn từ dụng cụ hoặc môi trường có thể xâm nhập vào dung dịch. Đặc biệt, nếu dung dịch đã pha bị để lâu, vi khuẩn có thể sinh sôi và theo đường truyền đi thẳng vào máu, gây ra những biến chứng nghiêm trọng như sốc nhiễm khuẩn.

Ca bệnh là lời cảnh báo về những rủi ro sức khỏe khi người dân tự ý tiêm, truyền các loại thuốc, dung dịch với mục đích làm đẹp mà không có chỉ định và giám sát của nhân viên y tế. Những lời quảng cáo về công dụng làm trắng da, trẻ hóa hay cải thiện sắc đẹp không đồng nghĩa với việc phương pháp đó an toàn.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự mua thuốc, pha dung dịch hoặc nhờ người không có chuyên môn thực hiện tiêm truyền tại nhà. Khi có nhu cầu sử dụng các dịch vụ làm đẹp có tiêm, truyền hoặc can thiệp xâm lấn, cần lựa chọn cơ sở y tế được cấp phép, đồng thời trao đổi với bác sĩ về lợi ích, nguy cơ và cách theo dõi sau thủ thuật.

Đặc biệt, sau khi tiêm hoặc truyền, nếu xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao, rét run, mệt lả, buồn nôn, nôn, tê bì hoặc sưng đau tại vị trí tiêm, người dân cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra. Trường hợp có biểu hiện tụt huyết áp phải được cấp cứu ngay, không trì hoãn việc đi khám để chờ triệu chứng tự thuyên giảm hoặc áp dụng các biện pháp truyền miệng.