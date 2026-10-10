Sốc: Đô vật bị xử thua, tức giận quật trọng tài tử vong

Bi kịch xảy ra tại sự kiện đấu vật Deslealtades, tổ chức ở Trung tâm Thể thao 11 de Julio, thuộc bang Hidalgo, ngày 7/10 (giờ Hà Nội). Nạn nhân là trọng tài kỳ cựu Gerardo Germán Pineda, 75 tuổi, được biết đến với biệt danh "El Búho".

Theo những tường thuật ban đầu từ truyền thông Mexico, ông Pineda được phân công điều khiển trận đấu giữa El Hijo de Fishman và Máscara Sagrada NG. Trong một tình huống tranh chấp, đô vật Fishman tháo mặt nạ đối thủ, hành vi bị coi là phạm luật. Trọng tài lập tức can thiệp và xử đô vật này thua cuộc.

Bất mãn với quyết định, đô vật Fishman quay sang tấn công trọng tài. Đô vật 36 tuổi nhấc bổng ông Pineda rồi quật xuống sàn đấu.

Cú đòn hiểm khiến nạn nhân nằm bất động trên sàn nhưng nhiều khán giả ban đầu vẫn tưởng đó là một phần của màn biểu diễn. Chỉ khi ông không thể đứng dậy, trận đấu mới bị gián đoạn để nhân viên y tế vào cuộc. Lực lượng cấp cứu sau đó xác nhận trọng tài 75 tuổi đã tử vong.

Đô vật Fishman quật đòn nguy hiểm khiến trọng tài Pineda tử vong. Ảnh: PorEsto

Cảnh sát Mexico bắt giữ El Hijo de Fishman để điều tra vụ việc theo hướng ngộ sát. Nhà chức trách cũng cho đóng cửa địa điểm tổ chức vì những vấn đề liên quan đến giấy phép và điều kiện an toàn.

Dù cái chết của trọng tài Pineda gây chấn động làng đấu vật Mexico, song đô vật Fishman bất ngờ được trả tự do ngày 9/10, sau khi đạt thỏa thuận bồi thường với gia đình nạn nhân.

"Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận bồi thường và ông Fishman hiện được tự do", đại diện pháp lý của đơn vị tổ chức El Patrón Espectáculos Lucha Libre xác nhận.

Nạn nhân từng có khoảng 15 năm thi đấu với nghệ danh “El Búho Negro II”, trước khi chuyển sang làm trọng tài và gắn bó với công việc này gần 3 thập kỷ.

Từng điều khiển các trận đấu có sự góp mặt của những tên tuổi như Mil Máscaras, Canek hay El Hijo del Santo, trọng tài Pineda được đồng nghiệp và người hâm mộ dành nhiều tình cảm suốt những năm qua.

Lễ tiễn đưa ông Pineda về nơi an nghỉ cuối cùng diễn ra tại thành phố Pachuca ngày 8/10, trong tiếng vỗ tay, những lời tri ân và sự tiếc thương của cộng đồng đấu vật địa phương.

Đô vật Fishman (trái) và nạn nhân Pineda (phải). Ảnh: X