Không gian văn hóa, ẩm thực với sự tham gia của các xã: Bom Bo, Đồng Tâm, Thuận Lợi, Đăk Ơ, Phú Nghĩa, Thọ Sơn, Phước Sơn, Nghĩa Trung, Đak Nhau, Bù Đăng. Các khu trưng bày đã thể hiện đặc trưng văn hóa, ẩm thực, sản phẩm tiêu biểu của từng địa phương, thu hút sự quan tâm của người dân, du khách.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng và các đại biểu tham quan, trải nghiệm gian hàng đặc sản sầu riêng xã Xuân Định. Ảnh: Ngọc Liên

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành chụp ảnh lưu niệm tại không gian văn hóa. Ảnh: Ngọc Liên

Điệu múa nhảy sạp thu hút người dân tham gia. Ảnh: Công Nghĩa

Cùng với các gian hàng của các địa phương phía Bắc thành phố Đồng Nai, không gian văn hóa, ẩm thực còn có các gian hàng ẩm thực do UBND xã Bom Bo tổ chức với những món ngon địa phương, món ăn dân gian. Song song đó, khu vực trưng bày sản phẩm của các đơn vị: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trưng bày những sản phẩm OCOP đặc trưng của Đồng Nai, quảng bá và phục vụ miễn phí đặc sản xôi chiên phồng, thu hút đông đảo người dân tham quan, thưởng thức.

Biểu diễn cồng chiêng phục vụ công chúng tại không gian văn hóa. Ảnh: Ngọc Liên

Người dân và du khách trải nghiệm giã gạo. Ảnh: Công Nghĩa

Sản phẩm gạo sau khi được giã bằng chày tại cuộc thi giã gạo trên sóc Bom Bo. Ảnh: Ngọc Liên

Dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Xtiêng. Ảnh: Ngọc Liên

Trải nghiệm đan tre tại không gian văn hóa. Ảnh: Ngọc Liên

Gian hàng quảng bá sản phẩm địa phương xã Nghĩa Trung. Ảnh: Ngọc Liên

Sản phẩm rượu cần xã Thọ Sơn. Ảnh: Ngọc Liên

Người dân check in biểu tượng thành phố Đồng Nai. Ảnh: Ngọc Liên

Đường vào Di tích lịch sử quốc gia sóc Bom Bo đông kín người dân đến tham quan, trải nghiệm không gian văn hóa, ẩm thực. Ảnh: Công Nghĩa

Đông đảo người dân tham quan khu vực ẩm thực Bếp Việt - Vị Bom Bo. Ảnh: Ngọc Liên

Lửa trại được chuẩn bị cho chương trình văn nghệ. Ảnh: Công Nghĩa

Không gian văn hóa - nơi kết nối các tầng lớp nhân dân. Ảnh: Công Nghĩa