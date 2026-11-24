Sóc Bom Bo rộn ràng hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết Đồng Nai 2026
(ĐN) - Ngày 24-11, không khí sôi động tại Di tích lịch sử quốc gia sóc Bom Bo (xã Bom Bo) với không gian văn hóa, ẩm thực đặc sắc. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026, trước khi diễn ra Lễ bế mạc tuần lễ vào tối cùng ngày.
Không gian văn hóa, ẩm thực với sự tham gia của các xã: Bom Bo, Đồng Tâm, Thuận Lợi, Đăk Ơ, Phú Nghĩa, Thọ Sơn, Phước Sơn, Nghĩa Trung, Đak Nhau, Bù Đăng. Các khu trưng bày đã thể hiện đặc trưng văn hóa, ẩm thực, sản phẩm tiêu biểu của từng địa phương, thu hút sự quan tâm của người dân, du khách.
Cùng với các gian hàng của các địa phương phía Bắc thành phố Đồng Nai, không gian văn hóa, ẩm thực còn có các gian hàng ẩm thực do UBND xã Bom Bo tổ chức với những món ngon địa phương, món ăn dân gian. Song song đó, khu vực trưng bày sản phẩm của các đơn vị: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trưng bày những sản phẩm OCOP đặc trưng của Đồng Nai, quảng bá và phục vụ miễn phí đặc sản xôi chiên phồng, thu hút đông đảo người dân tham quan, thưởng thức.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/soc-bom-bo-ron-rang-huong-ung-tuan-van-hoa-dai-doan-ket-dong-nai-2026-173117.html