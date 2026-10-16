'Soái ca' nổi bật của màn ảnh Việt sở hữu biệt thự 3 mặt tiền Hà Nội, cùng 1 nhà vườn rộng 1.300m2

Hồng Đăng từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ, ở tuổi U45, Hồng Đăng vẫn giữ được vẻ ngoài điển trai, phong độ cùng thần thái lịch lãm. Nam diễn viên ghi dấu ấn qua loạt phim truyền hình ăn khách như: Nhật ký Vàng Anh, Cầu vồng tình yêu, Tuổi thanh xuân, Zippo, Mù tạt và em, Cả một đời ân oán, Người phán xử, Mê cung hay Hướng dương ngược nắng... Sở hữu ngoại hình điển trai cùng lối diễn xuất tự nhiên, nam diễn viên được đánh giá cao bởi khả năng biểu đạt cảm xúc qua ánh mắt, đặc biệt trong những phân cảnh tâm lý xã hội và phim tình cảm.

Hồng Đăng hiện sinh sống cùng vợ và 2 con trong một căn biệt thự 5 tầng.

Sau một thời gian rút khỏi màn ảnh nhỏ, cuộc sống hiện tại của Hồng Đăng vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả. Thay vì xuất hiện thường xuyên trên truyền hình như trước, nam diễn viên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, sở thích cá nhân và công việc kinh doanh.

Hồng Đăng hiện sinh sống cùng vợ và 2 con trong một căn biệt thự 5 tầng, có 3 mặt tiền tại khu vực trung tâm Hà Nội và khu nhà vườn rộng khoảng 1.300m². Căn nhà được gia đình Hồng Đăng gắn bó hơn 10 năm. Không gian sống được thiết kế rộng rãi, vừa phục vụ sinh hoạt gia đình vừa là nơi nam diễn viên dành thời gian nghỉ ngơi sau công việc.

Mặt trước của căn biệt thự.

Biệt thự 5 tầng, 3 mặt tiền của gia đình Hồng Đăng

Bên trong cơ ngơi 5 tầng, 3 mặt tiền tại Hà Nội, vợ chồng Hồng Đăng lựa chọn phong cách thiết kế hiện đại, sang trọng nhưng vẫn tạo cảm giác ấm cúng. Phòng khách là một trong những khu vực rộng rãi và nổi bật nhất căn nhà, được đầu tư nhiều món nội thất cao cấp. Gam nâu ấm chủ đạo kết hợp cùng cách bài trí tinh tế giúp tổng thể vừa bề thế, vừa trang nhã. Đáng chú ý, phần trần được ốp gương tạo hiệu ứng thị giác, tăng cảm giác về chiều sâu và khiến không gian thêm phần lung linh. Các khoảng mở cũng được tận dụng khéo léo để đón ánh sáng tự nhiên, nhờ đó căn phòng luôn sáng sủa, thoáng đãng, làm nổi bật vẻ đẹp của từng món đồ nội thất.

Không gian phòng khách thoáng đãng và hiện đại trong căn biệt thự của Hồng Đăng.

Khu vực bàn ăn gây ấn tượng với tông nâu ấm chủ đạo, kết hợp cùng sắc xanh của cây cảnh tạo nên cảm giác gần gũi, sinh động. Bàn ăn được đặt ở vị trí trung tâm, nổi bật với mặt bàn sáng bóng cùng dãy ghế bọc nệm màu be và xám, vừa hiện đại vừa mang đến sự thoải mái. Phía sau là khu vực bếp được bố trí gọn gàng, tiện nghi, với hệ tủ bếp tối màu kết hợp mặt đá sáng và hệ đèn hắt tinh tế. Không gian còn được tô điểm bởi tủ rượu kính cao kịch trần, những bức tranh nghệ thuật cùng các món đồ decor được sắp đặt có chủ đích, tạo nên vẻ đẹp sang trọng mà không đơn điệu.

Một góc sân vườn thu nhỏ ngay trong nhà được vợ chồng Hồng Đăng chăm chút khá cầu kỳ, mang đến cảm giác thư thái chẳng khác nào một quán cà phê xanh thu nhỏ. Không gian được phủ xanh bởi bức tường cây tươi tốt cùng nhiều chậu cây cảnh bố trí dọc lối đi, tạo nên điểm nhấn sinh động cho căn nhà hiện đại. Khu vực này còn được trang bị ghế thư giãn, bàn trà với thiết kế độc đáo và hệ cửa kính lớn mở ra tầm nhìn thoáng đãng bên ngoài. Nhờ cách bài trí khéo léo, khoảng diện tích không quá lớn vẫn trở thành nơi lý tưởng để gia đình nghỉ ngơi, nhâm nhi tách trà hay tận hưởng những phút giây bình yên ngay tại nhà.

Nhà vườn rộng 1.300m² tại Đại Lải

Ngoài căn biệt thự phố tại Hà Nội, Hồng Đăng còn dành nhiều tâm huyết cho khu nhà vườn rộng khoảng 1.300m² tại Đại Lải, Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ), được xem là chốn nghỉ dưỡng lý tưởng để gia đình tận hưởng những ngày thảnh thơi. Theo chia sẻ của nam diễn viên, gia đình anh mua lại khu nhà đã được xây dựng hoàn chỉnh, có sẵn sân vườn, ao và hồ bơi nên không cần bắt đầu từ đầu. Nằm cách trung tâm Hà Nội chưa đến một giờ lái xe, nơi đây trở thành điểm đến quen thuộc của cả gia đình mỗi khi có thời gian rảnh. Rời xa nhịp sống bận rộn nơi phố thị, Hồng Đăng có thể tận hưởng không gian xanh thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên và dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu.

Không gian rộng 1.300m² mang đậm hơi thở đồng quê với ngôi nhà mái dốc nép mình giữa khuôn viên xanh mát. Bao quanh là vườn cây ăn quả, vườn rau, ao cá, những thảm cỏ rộng và lối đi rợp bóng cây, tạo nên khung cảnh bình yên, gần gũi với thiên nhiên. Hồng Đăng cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như tự tay tưới cây, cắt cỏ, chăm rau hay thu hoạch mít, xoài và rau sạch trong vườn để dành tặng bạn bè, đồng nghiệp. Không chỉ là nơi nghỉ ngơi, cơ ngơi này còn mang đến cho nam diễn viên niềm vui từ những công việc làm vườn giản dị.

Hồng Đăng từng chia sẻ, vợ chồng anh luôn làm việc hết mình để tận hưởng cuộc sống nên không chăm chăm vào việc dành dụm tiền. Chính vì thế khi có điều kiện cả gia đình sẽ thường đi du lịch và làm điều mình thích.