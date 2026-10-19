Sở Y tế yêu cầu 2 bệnh viện làm rõ vụ bệnh nhi tử vong sau khi điều trị

Chiều 19-10, bác sĩ Trịnh Ngọc Hiệp - Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, liên quan tới vụ việc bệnh nhi 9 tháng tuổi tử vong sau khi tới khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa T.H (phường Phan Rang) ngày 18-10, Sở Y tế đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa T.H báo cáo chi tiết quá trình tiếp nhận, khám, chẩn đoán, chỉ định điều trị, sử dụng thuốc, theo dõi, cấp cứu, hội chẩn và chuyển viện; làm rõ các mốc thời gian và việc trao đổi thông tin với gia đình. Đồng thời, bệnh viện phải thành lập hội đồng chuyên môn theo quy định để rà soát, đánh giá toàn bộ quá trình khám, điều trị, cấp cứu và chuyển viện.

Đối với Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, báo cáo tình trạng bệnh nhi khi tiếp nhận, diễn biến cấp cứu, kết quả xử trí và thời điểm tử vong; tổ chức kiểm thảo tử vong theo quy định.

Theo bác sĩ Trịnh Ngọc Hiệp, đêm 18-10, Trung tâm Pháp y tỉnh đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Hiện nay, Sở Y tế đang phối hợp cùng với các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, xác định nguyên nhân tử vong của bệnh nhi.

Ngày 19-10, mạng xã hội lan truyền các đoạn video ghi lại cảnh người nhà bức xúc sau khi bệnh nhi tử vong. Theo thông tin do gia đình phản ánh, chiều 18-10, người nhà đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa T.H điều trị với triệu chứng sốt nhẹ, kèm ho. Sau khi nhập viện, bé được lấy mẫu máu xét nghiệm và tiêm thuốc. Khoảng 30 phút sau khi tiêm, bé xuất hiện tình trạng tím tái. Người nhà báo nhân viên y tế, sau đó bé được cấp cứu và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận nhưng không qua khỏi.