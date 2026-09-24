Sở Y tế trao quà trung thu cho trẻ em tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh

Tại đây, Đoàn công tác ân cần thăm hỏi tình hình học tập, sinh hoạt của các em; đồng thời gửi lời chúc các em đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn, tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và phát huy khả năng của bản thân.

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Nương, Phó Giám đốc Sở Y tế trao quà trung thu cho các em tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh.

Thông qua các hoạt động chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Trung thu, Đồng Tháp tiếp tục huy động sự chung tay của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật và những trẻ em cần được quan tâm, hỗ trợ.

Trao quà trung thu cho các em tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh.

Theo kế hoạch, Sở Y tế sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà trung thu cho 1.111 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng biên giới và tại các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh.