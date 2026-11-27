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Theo Sở Y tế TPHCM, trong số 132 phản ánh, có 113 trường hợp đã được xử lý, phản hồi và 19 trường hợp đang được xác minh. Các nhóm nội dung đáng chú ý gồm: hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế (28 phản ánh); thái độ, giao tiếp của nhân viên y tế (17); chất lượng chuyên môn (14); chi phí khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) (13); quy trình khám, chữa bệnh và thủ tục hành chính (10).

Đáng chú ý, tại khoa Phụ sản của một bệnh viện đa khoa, người nhà phản ánh người bệnh nội trú nôn ói nhiều lần trong đêm nhưng chưa được bác sĩ trực thăm khám kịp thời, nữ hộ sinh giao tiếp chưa phù hợp. Bệnh viện đã thừa nhận thiếu sót, xin lỗi và yêu cầu ê-kíp rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, Sở Y tế nhận định giải trình của bệnh viện chưa làm rõ các nội dung phản ánh, yêu cầu rà soát toàn bộ quá trình tiếp nhận, theo dõi, thăm khám, xử trí và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan (nếu có).

Một trường hợp khác, người dân phản ánh đưa con vào Khoa Cấp cứu nhưng bác sĩ không cho nhập Khoa Cấp cứu. Người nhà đưa trẻ 8 tháng tuổi sốt gần 40°C, quấy khóc nhiều đến Khoa Cấp cứu nhưng được hướng dẫn sang Khoa Khám bệnh. Theo giải trình của bệnh viện, bác sĩ đã thăm khám, sàng lọc, hướng dẫn hạ sốt và làm hồ sơ nhập viện cho trẻ. Sở Y tế TPHCM đề nghị các bệnh viện rà soát quy trình phân loại cấp cứu, bảo đảm đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh, không chỉ dựa vào một dấu hiệu đơn lẻ.

Hay như trường hợp có kết quả xét nghiệm nhưng phải chờ hơn 2 giờ mới được khám. Người nhà một bệnh nhi phản ánh có kết quả xét nghiệm từ 9 giờ 30 nhưng đến 11 giờ 30 trẻ vẫn chưa được khám lại. Bệnh viện lý giải do lượng người bệnh tăng cao, tập trung trong cùng khung giờ. Tuy nhiên, Sở Y tế TPHCM yêu cầu các bệnh viện chủ động dự báo tình trạng đông bệnh nhân, không vì quá tải mà xem nhẹ trách nhiệm thông tin, điều phối. Người bệnh cần được hướng dẫn rõ nơi khám lại, cách theo dõi lượt khám và đầu mối liên hệ khi chờ lâu. Các bệnh viện cần phân tích dữ liệu thời gian chờ theo giờ, ngày và phòng khám để bố trí nhân lực, bàn khám phù hợp, ưu tiên trẻ em, người cao tuổi và các trường hợp cần xử trí sớm.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng ghi nhận các phản ánh về tình trạng người bệnh phải tự mua thuốc do bệnh viện không có sẵn thuốc phù hợp; sinh viên được yêu cầu trả phí khi đăng ký khám sức khỏe. Liên quan đến chương trình khám sức khỏe toàn dân, qua xác minh, Sở Y tế xác định việc hướng dẫn sinh viên quay về trường khi đến trạm y tế nơi cư trú hoặc yêu cầu tự chi trả khi đến bệnh viện công lập là chưa phù hợp với hướng dẫn đã ban hành.

Sinh viên đủ điều kiện hưởng chính sách khám sức khỏe miễn phí nhưng không thể tham gia theo lịch của nhà trường có thể khám tại địa phương nơi cư trú hoặc tại các bệnh viện công lập, trung tâm y tế khu vực, không phụ thuộc địa giới hành chính. Các cơ sở y tế không được từ chối hoặc yêu cầu người dân trả phí khi chưa kiểm tra đầy đủ điều kiện thụ hưởng.

Sở Y tế TPHCM đề nghị người đứng đầu các cơ sở y tế không dừng lại ở việc giải thích, xin lỗi hay yêu cầu cá nhân liên quan rút kinh nghiệm, mà phải chủ động nhận diện nguyên nhân, rà soát quy trình, khắc phục những bất cập trong tổ chức hoạt động. Sở Y tế sẽ tiếp tục giám sát kết quả khắc phục tại các đơn vị, đặc biệt đối với những bất cập đã được cảnh báo nhưng vẫn tái diễn, nhằm bảo đảm an toàn người bệnh, nâng cao chất lượng phục vụ và củng cố niềm tin của người dân đối với ngành y tế thành phố.