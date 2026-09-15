Sở Y tế TP. Huế kiểm tra bếp ăn tập thể tại các doanh nghiệp

Người lao động tại Scavi Huế nhập viện điều trị với các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm. Ảnh: T.Hương

Ngày 15.9, thông tin từ Sở Y tế TP. Huế cho biết, sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại 25 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trường học, bếp ăn các công ty tại các khu công nghiệp trên địa bàn.

Đơn vị đầu tiên mà Sở Y tế kiểm tra trong đợt này là bếp ăn tập thể của Công ty TNHH MSV ở Khu công nghiệp Phú Bài vào chiều 14.9 vừa qua.

Công tác kiểm tra tập trung các quy trình liên quan đến nguồn cung cấp thực phẩm, việc bảo quản, quy trình chế biến thức ăn, điều kiện vệ sinh khu vực chế biến, Giấy chứng nhận khám sức khỏe của nhân viên làm việc tại bếp ăn,…

Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đoàn kiểm tra đề nghị doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định trong quá trình tổ chức bếp ăn; cần bố trí nhà kho chứa thực phẩm cách xa lối đi; tăng cường theo dõi, kiểm soát nhiệt độ của mẫu lưu thức ăn; đảm bảo khu vực chế biến luôn sạch sẽ, thường xuyên được khử trùng…

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế TP. Huế kiểm tra quy trình lưu mẫu thực phẩm tại Công ty TNHH MSV ở Khu công nghiệp Phú Bài. Ảnh: T.Hương

Theo kế hoạch, từ nay đến tháng 10.2026, Sở Y tế TP. Huế sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra bếp ăn tập thể ở các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Phú Bài, Khu công nghiệp Phú Đa, Khu công nghiệp An Hòa…

Việc kiểm tra nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động, nhất là các doanh nghiệp có đông công nhân.

Ngoài ra, đoàn cũng sẽ kiểm tra các bếp ăn tại một số trường học trên địa bàn TP.Huế, bao gồm các trường mầm non, trường tiểu học có tổ chức hoạt động bán trú; kiểm tra việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng có quy mô…

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Scavi Huế, đến ngày 15.9, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã cho xuất viện 119 người trong tổng số 193 người nhập viện. Còn tại Trung tâm Y tế Phong Điền, có 22/24 ca đã được xuất viện.

Sở Y tế TP. Huế cũng đã đình chỉ hoạt động bếp ăn tập thể tại Scavi Huế do Công ty TNHH MTV Huế Thành khai thác; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.