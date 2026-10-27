Sở Y tế TP Hồ Chí Minh phát hành bản tin rút kinh nghiệm từ phản ánh của người dân

Theo Sở Y tế, mọi phản ánh sau khi được Hệ thống tiếp nhận sẽ được Tổ công tác đặc biệt chuyển đến đơn vị liên quan để xác minh, xử lý và phản hồi người dân. Trên cơ sở tổng hợp, phân tích các phản ánh, Sở cũng ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhằm phòng ngừa những hạn chế tương tự tái diễn.

Trong kỳ từ ngày 25/9 đến 25/10/2026, hệ thống ghi nhận 163 phản ánh, trong đó 150 trường hợp đã được xử lý và phản hồi, còn 13 trường hợp đang được xác minh trong thời hạn.

Các nội dung được phản ánh nhiều nhất gồm: Chương trình khám sức khỏe toàn dân (47 trường hợp); hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế (11); thông tin, hướng dẫn chưa rõ ràng (11); thái độ, giao tiếp của nhân viên y tế (11); thu phí chưa đúng hoặc thu thêm nhưng chưa giải thích (6).

Người dân khám, chữa bệnh tại TP Hồ Chí Minh.

Qua các vụ việc điển hình, Sở Y tế rút ra 6 nhóm vấn đề cần tập trung khắc phục, gồm: chậm cập nhật dữ liệu hồ sơ sức khỏe cá nhân; giải thích chưa đầy đủ về chi phí khám theo yêu cầu ngoài phạm vi bảo hiểm y tế; chỉ định chụp chiếu ngoài bệnh viện phải bảo đảm đúng quy định; điều chỉnh đơn thuốc cần thông báo rõ cho người bệnh; quy trình luân chuyển hồ sơ khám phải thông suốt; và tăng cường giao tiếp, giải thích để người bệnh hiểu rõ tình trạng và hướng xử trí.

Sở Y tế yêu cầu người đứng đầu các cơ sở khám, chữa bệnh chủ động rà soát các tình huống tương tự, xác định nguyên nhân, hoàn thiện quy trình và theo dõi hiệu quả khắc phục. Đồng thời, các đơn vị cần bảo đảm bốn yêu cầu xuyên suốt: dữ liệu sức khỏe chính xác, quyền lợi bảo hiểm y tế được bảo đảm, quy trình phục vụ thông suốt và giao tiếp tôn trọng, dễ hiểu.

Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc giải quyết từng phản ánh là trách nhiệm trước mắt, nhưng mục tiêu lâu dài là chuyển mỗi phản ánh thành một hành động cải tiến cụ thể để nâng cao chất lượng phục vụ người dân.