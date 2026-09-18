Sở Y tế TP.HCM còn hơn 80 biên chế trống nhưng khó tuyển người

Sở Y tế TP.HCM gặp khó trong tuyển dụng viên chức. Ảnh: Medinet.

Tại buổi làm việc về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm của ngành y tế do UBND TP.HCM chủ trì vào ngày 18/9, đại diện Sở Y tế TP.HCM đã trao đổi về một số vướng mắc thực tế liên quan đến công tác phân cấp, tuyển dụng và điều động công chức, viên chức.

Tình trạng quy trình xử lý hồ sơ phải tạm dừng để rà soát khiến các phòng, ban chuyên môn gặp không ít khó khăn trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng gia tăng.

Thiếu người nhưng khó tuyển

Đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết thực hiện các chỉ đạo về phân quyền, phân cấp thời gian qua, đơn vị nhận được yêu cầu điều động một số công chức về làm việc tại trung tâm hành chính công hoặc hỗ trợ lĩnh vực văn hóa - xã hội tại các phường, xã.

Là cơ quan quản lý hệ thống bệnh viện và các lĩnh vực chuyên môn sâu, Sở Y tế có những vị trí việc làm đặc thù đòi hỏi nhân sự phải đáp ứng đúng tiêu chuẩn bằng cấp như bác sĩ, dược sĩ hoặc chuyên ngành phù hợp; chẳng hạn vị trí liên quan đến xây dựng cơ bản phải bố trí kỹ sư xây dựng.

Để có đủ nhân sự đảm nhiệm công tác quản lý Nhà nước, Sở Y tế đã vận động nhiều cán bộ từ các bệnh viện về công tác. Đa số anh chị em trước đây chủ yếu làm công việc chuyên môn, chữa bệnh tại bệnh viện với mức thu nhập cao hơn. Khi chuyển sang Sở, công việc chuyển sang soạn thảo văn bản, thực hiện quản lý Nhà nước và phải học thêm nhiều nội dung mới, nên việc vận động gặp nhiều khó khăn.

Các cán bộ chuyên môn được vận động về Sở Y tế làm việc. Ảnh minh hoạ: Duy Hiệu.

Có trường hợp đã được vận động từ tháng 2, tiếp tục trao đổi qua các tháng 4 và 6. Sau khoảng 4-5 tháng vận động, cán bộ mới đồng ý về. Tuy nhiên, khi hoàn thiện hồ sơ và chỉnh sửa nhiều lần theo yêu cầu của Sở Nội vụ, đến tháng 6, khi hồ sơ chuẩn bị trình UBND TP.HCM ký ban hành thì lại nhận được thông báo tạm dừng.

"Lý do được đưa ra là Sở Y tế đã hết biên chế. Dù vậy, theo quyết định giao biên chế tạm thời, Sở vẫn còn trống hơn 80 vị trí", vị đại diện này nói.

Nguyên nhân chưa tuyển đủ là một số vị trí chuyên môn như dược sĩ, quản lý hóa chất, côn trùng bắt buộc phải tìm đúng người phù hợp để thực hiện công tác quản lý trên địa bàn, trong khi nguồn kinh phí có thể chưa kịp bố trí nên phải tiếp tục chờ đợi.

Từ ý kiến của Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ cho rằng khi hết biên chế thì dừng tiếp nhận, Sở Y tế đã nhận thông báo dừng các quyết định liên quan. Sở đã gửi kiến nghị xem xét lại 7 trường hợp này.

"Hiện nay, lãnh đạo các phòng thuộc Sở gặp nhiều áp lực do thiếu người làm việc khi nhiệm vụ giao ngày càng nhiều", đại diện Sở chia sẻ.

Đại diện Sở Y tế bày tỏ mong muốn thành phố xem xét phân cấp việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức cho các sở, ngành như trước đây. Hiện tại, văn bản quy định việc phân cấp tiếp nhận công chức không qua thi tuyển mới chỉ áp dụng cho Sở Giáo dục và Đào tạo, cũng như UBND phường, xã trong lĩnh vực giáo dục.

Trong khi đó, lĩnh vực y tế chưa được áp dụng cơ chế tương tự. Thực tế, UBND các phường, xã cũng có nhu cầu tiếp nhận viên chức từ các trạm y tế (nhất là những người đã có 5 năm công tác) về làm việc tại phòng văn hóa - xã hội để tham mưu quản lý Nhà nước, nhưng hiện chưa có quyết định phân cấp cụ thể.

TP.HCM sẽ sớm ổn định việc phân bổ biên chế chính thức

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đã lý giải nguyên nhân dẫn đến tình trạng biến động biên chế thời gian qua.

Theo ông Cường, khoảng một tháng nữa, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ có kết luận chính thức về việc giao biên chế theo chỉ đạo của Trung ương. Khi đó, việc phân bổ biên chế sẽ được thực hiện lại để từng đơn vị chủ động triển khai nhiệm vụ theo số lượng cụ thể.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Giải thích về những thay đổi trong công tác tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ thời gian qua, ông Cường cho biết quá trình xác định số liệu công chức, viên chức của TP.HCM sau sáp nhập phải trải qua nhiều giai đoạn rà soát, điều chỉnh.

Trước đây, thành phố sử dụng số biên chế đã được giao từ các giai đoạn trước. Sau sáp nhập, việc xác định lại tổng biên chế phải tổng hợp nhiều lần từ số liệu của ba địa phương, phân bổ tạm thời, rồi tiếp tục điều chỉnh qua lại - bao gồm cả các trường hợp nghỉ theo Nghị định 178, Nghị định 67 và các trường hợp luân chuyển.

Số biên chế tạm giao đến đầu năm từng được xem là số chính thức, nhưng sau đó xác định lại thì đây vẫn chỉ là số tạm giao. Đến tháng 3, kết luận mới chính thức được đưa ra theo hướng giao biên chế chính thức, khiến tổng số biên chế của thành phố giảm khoảng 27.000 chỉ tiêu.

Trước khi có quyết định chính thức, thành phố đã yêu cầu cấp ủy các đơn vị báo cáo số lượng công chức thực tế hiện có để làm cơ sở tổng hợp. Tuy nhiên, khi tiến hành giao chính thức, vẫn phát sinh chênh lệch do một số trường hợp trước đây được bổ sung nay phải cắt giảm, khiến tổng biên chế giảm đáng kể.

Trong quá trình xây dựng nghị quyết về cơ chế tự chủ, TP.HCM đã đề xuất cơ chế tự chủ dựa trên số biên chế được giao cộng thêm 20%. Đây là nội dung được thành phố kiên trì bảo vệ trong suốt quá trình xây dựng chính sách và đã được đưa vào Luật Thủ đô.

Sau khi có kết luận chính thức, phần 20% bổ sung này sẽ được phân bổ cho các cơ quan thuộc khối chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, khối Đảng, trước khi phân bổ tiếp cho các sở, ngành và đơn vị công chức, viên chức.

Khi số biên chế của năm và cả giai đoạn 2027-2031 được ấn định, các đơn vị sẽ được giao chỉ tiêu cụ thể để chủ động triển khai. Cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện đúng quy định tại từng đơn vị.

Ông Cường bày tỏ sự đồng cảm với các đơn vị phải giải trình nhiều lần trong giai đoạn chuyển tiếp. Dự kiến trong khoảng một tháng tới, sau khi Ban Tổ chức tổng hợp xong số liệu cộng thêm 20% và Ban Thường vụ Thành ủy có kết luận, số biên chế giao cho Sở Y tế sẽ được ấn định chính thức

"Khi có con số chính thức thay cho số liệu tạm giao thời gian sáp nhập, công tác tổ chức nhân sự tại các đơn vị sẽ đi vào ổn định", ông Cường nói.