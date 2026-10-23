Sở Y tế thực hiện đạt và vượt 10/16 chỉ tiêu kế hoạch năm

Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Sở Y tế đã chủ động tham mưu cho tỉnh triển khai các chính sách, chương trình về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; kiện toàn tổ chức bộ máy, duy trì hoạt động khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh.

Đến thời điểm báo cáo, Sở Y tế có 10/16 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch năm. Nổi bật: số bác sĩ đạt 12,8 bác sĩ/vạn dân (kế hoạch 12,7 bác sĩ/vạn dân); tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,37%, vượt 1,17 % so với kế hoạch; toàn tỉnh có 2.872 giường bệnh (không tính giường bệnh trạm y tế xã) đạt 34,7 giường/vạn dân; 100% trạm y tế xã có bác sĩ; 100% chất thải y tế được xử lý; tỷ lệ dân số được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 99,6%; tỷ lệ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt đạt 86%; tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt 94,5%...

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đối với nhóm nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao, Sở đã hoàn thành 7/11 nhiệm vụ, 4 nhiệm vụ còn lại dự kiến hoàn thành theo kế hoạch. Đáng chú ý, Sở Y tế cũng đã hoàn thành chuyển giao 65 trạm y tế và 893 viên chức về UBND cấp xã quản lý, bảo đảm duy trì hoạt động chuyên môn trong giai đoạn chuyển tiếp.

Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu nêu lên những khó khăn trong xét nghiệm nước, quan trắc môi trường định kỳ tại các cơ sở y tế; triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí; kết nối dữ liệu khám, chữa bệnh và cập nhật sổ sức khỏe điện tử…

Lãnh đạo Phòng Dân số phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở đó, các đơn vị đề xuất giải pháp tháo gỡ, xác định những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong 3 tháng cuối năm, trong đó, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và cập nhật sổ sức khỏe điện tử cho người dân; chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm thuốc, vật tư phục vụ khám, chữa bệnh; kiện toàn nhân lực y tế cơ sở, tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư, giải ngân kinh phí được giao...

Giám đốc Sở Y tế phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc Sở Y tế đề nghị các đơn vị rà soát, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Trong đó, ưu tiên khám, quản lý sức khỏe toàn dân và bảo đảm 100% người dân có sổ sức khỏe điện tử.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai, giải ngân kinh phí các chương trình, dự án; thực hiện đúng quy định về mua sắm, đấu thầu, sửa chữa và quản lý tài sản công; báo cáo sớm những vướng mắc để giải quyết. Đồng thời, tiếp tục thực hiện chuyển đổi số, bố trí luân phiên, điều động bác sĩ hỗ trợ trạm y tế xã, phường; chú trọng quản lý nhà nước về y tế, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm theo phân cấp. Các cơ sở khám, chữa bệnh hoàn thành đánh giá chuyên môn, khảo sát sự hài lòng của người bệnh trước ngày 15/12.