Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu làm rõ ca tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bệnh viện quốc tế City tọa lạc tại Khu y tế kỹ thuật cao Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: KHANG ANH)

Ngày 21/9, Sở Y tế Thành phố tiếp nhận báo cáo của Bệnh viện Nhân dân Gia Định về người bệnh W.D.J, sinh năm 1961, quốc tịch Australia. Người bệnh được chuyển đến đây vào ngày 20/9 trong tình trạng nặng sau khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện quốc tế City và tử vong ngày 22/9.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế tiến hành xác minh tại Bệnh viện quốc tế City, kiểm tra hồ sơ pháp lý, bệnh án và các tài liệu liên quan quá trình khám, phẫu thuật, theo dõi, điều trị.

Theo hồ sơ và báo cáo của Bệnh viện quốc tế City, ngày 4/9, người bệnh được phẫu thuật treo sa trễ kết hợp đặt túi ngực và xuất viện ngày 5/9. Đến 9/9, người bệnh tiếp tục nhập viện để hút mỡ vùng bụng, hai bên hông, eo và tạo hình thành bụng.

Hồ sơ ghi nhận người bệnh có tăng huyết áp, béo phì và ngưng thở khi ngủ, phải sử dụng máy hỗ trợ thở tại nhà. Trong thời gian theo dõi sau phẫu thuật, người bệnh xuất hiện khó thở, chướng bụng và đau tăng dần.

Kết quả thăm khám xác định người bệnh bị thủng túi thừa đại tràng sigma, viêm phúc mạc khu trú và được phẫu thuật cấp cứu ngày 19/9.

Sau cuộc mổ cấp cứu, tình trạng người bệnh tiếp tục chuyển nặng. Bệnh viện quốc tế City hội chẩn Bệnh viện Nhân dân Gia Định, triển khai hồi sức tích cực, sử dụng hệ thống hỗ trợ chức năng tim, phổi ngay tại giường rồi chuyển người bệnh đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để điều trị chuyên sâu. Dù được điều trị tích cực, người bệnh đã không qua khỏi.

Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện quốc tế City thành lập Hội đồng chuyên môn, mời chuyên gia ngoại khoa và phẫu thuật thẩm mỹ cùng xem xét hồ sơ bệnh án, diễn tiến sức khỏe và toàn bộ quá trình điều trị. Nếu phát hiện vi phạm, Sở Y tế sẽ xử lý theo thẩm quyền, đồng thời cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Từ trường hợp này, Sở Y tế lưu ý phẫu thuật thẩm mỹ là hoạt động khám, chữa bệnh có can thiệp phẫu thuật. Người bệnh có thể gặp rủi ro liên quan cuộc mổ, gây mê, hồi sức và tình trạng sức khỏe sẵn có. Với người béo phì, tăng huyết áp hoặc mắc bệnh tim mạch, hô hấp, việc khai thác tiền sử và đánh giá sức khỏe trước mổ cần được thực hiện đầy đủ để cân nhắc chỉ định, lựa chọn phương pháp phù hợp.

Sở Y tế Thành phố cho biết, thời gian tới sẽ tăng cường kiểm tra việc tuân thủ quy định chuyên môn và các điều kiện bảo đảm an toàn tại những cơ sở có phẫu thuật thẩm mỹ.