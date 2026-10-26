Sở Y tế Thanh Hóa thông tin bước đầu về quá trình điều trị bệnh nhân tại hai bệnh viện

Theo thông tin bước đầu từ hồ sơ bệnh án do hai bệnh viện cung cấp, sáng 16/10, bệnh nhân L.V.G được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Yên Định trong tình trạng đau ngực, mệt mỏi, nhịp tim chậm 37-40 lần/phút. Sau khi thăm khám, kiểm tra điện tâm đồ và xử trí ban đầu, bệnh viện chuyển bệnh nhân bằng xe cứu thương đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục theo dõi, điều trị chuyên sâu.

Lúc 12 giờ 33 phút cùng ngày, bệnh nhân được tiếp nhận tại đơn vị cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, sau đó chuyển đến Khoa Tim mạch. Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân được thăm khám, chỉ định các xét nghiệm, thăm dò cần thiết, dùng thuốc và theo dõi trong quá trình điều trị.

Trong các ngày 17 và 18/10, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, thăm khám và xử trí khi xuất hiện các biểu hiện bất thường, gồm đau tức bụng, nhịp tim chậm, huyết áp cao và choáng sau gắng sức.

Sáng 19/10, bệnh nhân xuất hiện đau ngực, khó thở nhiều, tình trạng cải thiện chậm. Sau khi đánh giá và hội chẩn lãnh đạo khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa quyết định chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Tim Hà Nội để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Bệnh nhân được chuyển lúc 9 giờ 42 phút bằng xe cấp cứu, có nhân viên y tế hộ tống. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, đến Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng đau ngực cấp cứu 15 phút ổn định di chuyển tiếp đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 cấp cứu và điều trị 2 ngày sau tử vong.

Trước đó, gia đình bệnh nhân phản ánh trên mạng xã hội về việc người bệnh chưa được bác sĩ chuyên khoa thăm khám kịp thời và cho rằng việc chuyển tuyến chậm có liên quan đến sự việc.

Về tình trạng bệnh, Sở Y tế Thanh Hóa cho biết bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đồng thời mắc nhiều bệnh lý tim mạch gồm rối loạn nhịp tim phức tạp, tim giãn to, hở nặng van động mạch chủ, suy tim và nhồi máu cơ tim. Đây là những bệnh lý nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng cấp tính, đe dọa tính mạng, kể cả trong quá trình điều trị hoặc vận chuyển đến cơ sở y tế chuyên sâu. Các bác sĩ đã nhiều lần giải thích cho thân nhân người bệnh.

Sở Y tế nhấn mạnh, việc xác định nguyên nhân tử vong và đánh giá mối liên quan giữa quá trình điều trị, thời điểm chuyển tuyến với tình trạng tử vong cần căn cứ vào việc xem xét toàn diện hồ sơ bệnh án, diễn biến bệnh, các biện pháp xử trí và kết luận chuyên môn.

Sở Y tế Thanh Hóa chia sẻ với mất mát của gia đình bệnh nhân, đồng thời khẳng định việc bảo đảm an toàn người bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và tuân thủ quy định chuyên môn là trách nhiệm hàng đầu của các cơ sở y tế. Ngành y tế đề nghị các tổ chức, cá nhân khi chia sẻ thông tin về vụ việc cần bảo đảm khách quan, chính xác, tránh suy diễn khi chưa có đầy đủ căn cứ chuyên môn.