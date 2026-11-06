Sở Y tế Thanh Hóa: Chưa có đủ cơ sở pháp lý để giải quyết thủ tục điều chỉnh, bổ sung phạm vi hành nghề

Chứng chỉ đào tạo không phải là căn cứ duy nhất

Thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh việc một số Sở Y tế, trong đó có Sở Y tế Thanh Hóa, chưa giải quyết hồ sơ đề nghị bổ sung phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với những người có bằng tốt nghiệp đại học bác sĩ y học dự phòng hoặc bác sĩ y học cổ truyền, sau đó tham gia và hoàn thành chương trình đào tạo 9 tháng cùng thời gian thực hành chuyên khoa cơ bản 9 tháng thuộc chuyên ngành khác (nội khoa, tâm thần, da liễu, chẩn đoán hình ảnh...)

Trước vấn đề này, Sở Y tế Thanh Hóa thông tin: Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành, người hành nghề sau khi có thêm văn bằng chuyên môn hoặc chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản có thể đề nghị bổ sung phạm vi hành nghề chuyên khoa khác với phạm vi đã được cấp trên giấy phép hành nghề, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện và hồ sơ theo quy định.

Tuy nhiên, Sở Y tế Thanh Hóa nhấn mạnh, trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 1/1/2024 đến trước ngày 1/1/2027, chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản đáp ứng các điều kiện theo quy định hiện hành có thể được sử dụng làm căn cứ để đề nghị bổ sung phạm vi chuyên môn trên giấy phép hành nghề, nhưng không phải là căn cứ duy nhất để cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ sung phạm vi hành nghề. Bên cạnh yêu cầu về thời gian đào tạo, thực hành chuyên khoa cơ bản, cơ quan cấp giấy phép hành nghề còn phải xem xét sự phù hợp giữa ngành đào tạo ở bậc đại học với chuyên ngành đào tạo chuyên khoa cơ bản tiếp theo và các điều kiện khác theo quy định. Đây là vấn đề quan trọng, có liên quan trực tiếp đến chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đảm bảo an toàn người bệnh, phòng ngừa rủi ro chuyên môn và sự cố y khoa liên quan đến năng lực chuyên môn của người hành nghề.

Để có căn cứ hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, thời gian qua, Sở Y tế Thanh Hóa đã ban hành nhiều văn bản xin ý kiến các vụ, cục thuộc Bộ Y tế, trong đó có Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Cục Y Dược cổ truyền, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

Theo nội dung trả lời của các đơn vị thuộc Bộ Y tế, để bảo đảm chất lượng đào tạo chuyên khoa, đối tượng đầu vào cần có ngành, chuyên ngành phù hợp hoặc tương ứng với ngành đào tạo ở trình độ đại học. Đối với một số chuyên ngành như tâm thần, nội khoa..., đối tượng đầu vào là người có văn bằng tốt nghiệp đại học ngành y khoa (bác sĩ y khoa).

Từ những căn cứ và ý kiến hướng dẫn nêu trên, Sở Y tế Thanh Hóa cho rằng, đối với người có bằng tốt nghiệp đại học bác sĩ y học dự phòng, bác sĩ y học cổ truyền... nhưng tiếp tục tham gia đào tạo chuyên khoa cơ bản thuộc chuyên ngành khác với chuyên ngành được đào tạo ở bậc đại học, hiện chưa có đủ cơ sở pháp lý để giải quyết thủ tục điều chỉnh, bổ sung phạm vi hành nghề.

Chờ văn bản hướng dẫn chính thức của Bộ Y tế

Nhằm tiếp tục làm rõ cơ sở pháp lý, bảo đảm quyền lợi của người hành nghề và thống nhất việc áp dụng các quy định trên toàn quốc, ngày 30/10/2026 Sở Y tế Thanh Hóa đã báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn việc bổ sung phạm vi hành nghề đối với bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ y học dự phòng và bác sĩ răng hàm mặt sau khi hoàn thành đào tạo chuyên khoa cơ bản thuộc chuyên ngành khác (da liễu, nội khoa, tâm thần, chẩn đoán hình ảnh...). Hiện Sở Y tế đang chờ văn bản hướng dẫn chính thức của Bộ Y tế.

Đối với người hành nghề, Sở Y tế lưu ý, việc chưa giải quyết điều chỉnh bổ sung phạm vi hành nghề không đồng nghĩa với việc người hành nghề không được sử dụng chứng chỉ chuyên khoa cơ bản trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Theo quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ, người hành nghề sau khi đã được cấp giấy phép hành nghề, tham gia các khóa đào tạo và được cấp chứng chỉ đào tạo kỹ thuật chuyên môn thì người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sẽ xem xét, quyết định cho phép người hành nghề tại cơ sở do mình phụ trách chuyên môn thực hiện những kỹ thuật đã được đào tạo, căn cứ vào năng lực thực tế của người hành nghề và các điều kiện theo quy định, mà không phải thực hiện thủ tục hành chính điều chỉnh phạm vi hành nghề.

Do đó, người hành nghề vẫn được thực hiện những kỹ thuật chuyên khoa đã hoàn thành đào tạo trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do người khác là người phụ trách chuyên môn khi được phân công.

Sau khi Bộ Y tế có văn bản chính thức, đầy đủ hướng dẫn về vấn đề này, Sở Y tế Thanh Hóa sẽ thông báo, hướng dẫn và công khai trên báo chí, trang thông tin điện tử của Sở Y tế để công dân biết, thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.