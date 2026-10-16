Sở Y tế Lâm Đồng siết chặt quản lý cấp giấy khám sức khỏe

Khám sức khỏe cho người dân tại TYT xã Lạc Dương

Chỉ đạo này được đưa ra sau Công văn 7739/BYT-KCB của Bộ Y tế, phản ánh tình trạng một số cơ sở y tế vi phạm nghiêm trọng quy định chuyên môn. Các sai phạm gồm khám bệnh qua loa, mang tính hình thức để thu tiền; bác sĩ tự ý khám nhiều chuyên khoa ngoài phạm vi cho phép hoặc ký thay, ký gộp hồ sơ.

Đáng lo ngại, có nơi còn bỏ sót xét nghiệm bắt buộc hoặc cho bệnh nhân dùng thuốc hạ huyết áp, nhịp tim tạm thời để đối phó và kết luận “Đủ sức khỏe”.

Khám sức khỏe cho cán bộ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng

Trước thực trạng trên, Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu tất cả các đơn vị thực hiện nghiêm ngặt quy trình khám KSK theo Thông tư 32/2023/TT-BYT và các văn bản liên quan.

Các cơ sở phải bố trí đầy đủ nhân lực theo từng chuyên khoa; nghiêm cấm việc một bác sĩ kiêm nhiệm, kết luận hay ký thay trái thẩm quyền. Đồng thời, phải chỉ định đầy đủ xét nghiệm cận lâm sàng (máu, nước tiểu, chẩn đoán hình ảnh...) và lưu trữ hồ sơ đúng quy định.

Bên cạnh đó, các cơ sở phải công khai đường dây nóng 24/24h và thông báo kịp thời khi có thay đổi về nhân lực, thiết bị hay địa điểm.

Sở Y tế nhấn mạnh Giám đốc các cơ sở y tế chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và Giám đốc Sở Y tế. Cơ quan chức năng sẽ tăng cường thanh, kiểm tra đột xuất; kiên quyết thu hồi văn bản công bố đủ điều kiện đối với cơ sở cố tình vi phạm hoặc không đảm bảo nhân lực theo quy định.