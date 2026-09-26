Sở Y tế Lâm Đồng kiểm tra đợt cao điểm khám sức khỏe miễn phí
Ngày 26/9, đoàn công tác Sở Y tế Lâm Đồng do ông Trịnh Văn Quyết, Phó Giám đốc Sở Y tế, làm Trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế chương trình khám sức khỏe miễn phí tại thôn Pretieng, xã Phú Sơn Lâm Hà. Đây là địa điểm đầu tiên trong chương trình cao điểm khám sức khỏe do Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà triển khai tại 6 xã trên địa bàn.
Theo kế hoạch, chương trình diễn ra từ ngày 24/9 đến 30/12/2026, dành cho người dân từ 18 tuổi trở lên. Hoạt động khám được tổ chức lưu động, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, người có công và đồng bào dân tộc thiểu số. Người dân được đo các chỉ số sinh hiệu, khám lâm sàng, thực hiện xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và cập nhật kết quả trực tiếp vào Hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Kinh phí do UBND tỉnh giao về các xã thực hiện hợp đồng dịch vụ y tế.
Báo cáo với đoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà Bạch Văn Phương khẳng định mô hình lưu động giúp giảm chi phí di chuyển cho bà con và củng cố năng lực y tế cơ sở.
Qua kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Y tế Trịnh Văn Quyết đánh giá cao tinh thần chủ động, sự chuẩn bị chu đáo và quy trình khám khoa học của đơn vị. Lãnh đạo Sở ghi nhận việc tích hợp dữ liệu khám lên hệ thống VNeID. Đồng thời yêu cầu tiếp tục bảo đảm an toàn chuyên môn, phối hợp chặt chẽ với địa phương để rà soát, không bỏ sót các đối tượng thuộc diện khám.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/so-y-te-lam-dong-kiem-tra-dot-cao-diem-kham-suc-khoe-mien-phi-466604.html