Sở Y tế họp với 27 xã, phường để tháo gỡ vướng mắc trong khám sức khỏe toàn dân

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Hiệp

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn thành phố đã có nhiều nỗ lực triển khai công tác khám sức khỏe toàn dân. Tuy nhiên, tiến độ giữa các địa phương chưa đồng đều, một số nơi còn gặp khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí, rà soát đối tượng và cập nhật dữ liệu. Lãnh đạo Sở Y tế đã tổ chức nhiều đợt công tác đến các xã, phường để làm việc trực tiếp, xác định khó khăn và hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng đã rà soát năng lực khám, nhân lực, trang thiết bị, kinh phí và hạ tầng công nghệ thông tin của các trạm y tế; hướng dẫn xác định, phân nhóm đối tượng; thống nhất phương án huy động cơ sở y tế công lập, ngoài công lập và nhân lực tuyến trên hỗ trợ các địa phương còn khó khăn.

Lãnh đạo Sở Y tế đề nghị các địa phương xác định rõ công tác khám sức khỏe toàn dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Trong đó UBND xã, phường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, không phải là nhiệm vụ riêng của trạm y tế. Các địa phương cần phân công cụ thể đơn vị và cá nhân phụ trách từng nhóm đối tượng, từng khu dân cư; huy động công an, MTTQ, các đoàn thể, trường học, cơ quan, doanh nghiệp, trưởng ấp, khu phố và tổ công nghệ số cộng đồng cùng tham gia.

Ngoài ra, các địa phương cần rà soát và kế thừa các kết quả khám sức khỏe hợp lệ của người dân đã có trong năm từ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; khám sức khỏe người lao động, khám tại cơ quan, đơn vị… Từ đó, chỉ tổ chức khám bổ sung những nội dung còn thiếu, giảm áp lực cho hệ thống y tế, hạn chế người dân phải khám lại và tránh sử dụng trùng lặp nguồn kinh phí.

Về tổ chức khám, tùy điều kiện thực tế, các địa phương có thể tổ chức điểm khám cố định tại trạm y tế hoặc cơ sở khám, chữa bệnh; khám ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ; tổ chức các tổ khám lưu động và khám tại nhà đối với những trường hợp thực sự khó khăn trong đi lại.

Đối với dữ liệu, Sở Y tế thống nhất nguyên tắc khám đến đâu, hoàn thiện dữ liệu và liên thông đến đó. Mỗi kết quả khám phải được gắn đúng mã định danh cá nhân, đầy đủ thông tin bắt buộc; các trường hợp sai, thiếu hoặc trùng thông tin phải được xử lý kịp thời.

Cùng với đó, Thạc sĩ, bác sĩ Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát cụ thể từng nhóm đối tượng, xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức khám; khẩn trương hoàn thiện số liệu khám sức khỏe toàn dân. Sở Y tế sẽ tiếp tục theo dõi tiến độ theo từng địa phương, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nhân lực, trang thiết bị, kinh phí, dữ liệu và tổ chức khám, hướng tới hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn trong năm 2026.