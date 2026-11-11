Sở Y tế hỗ trợ khám sức khỏe toàn dân tại xã Trùng Khánh

Y, bác sỹ khám sức khoẻ cho người dân tại điểm khám xóm Co Sầu 3, xã Trùng Khánh.

Xã Trùng Khánh có 23 xóm, dân số trên 18.000 người. Tại thời điểm rà soát, lập danh sách khám sức khỏe (10/2026), số người có mặt trên 16.000 người. Tuy nhiên, đến đầu tháng 11/2026, xã mới khám sàng lọc cho trên 6.700 người. Do địa bàn rộng, nhân lực và trang thiết bị y tế hạn chế, cùng tâm lý chỉ đi khám khi có bệnh của một bộ phận người dân khiến tiến độ chưa đạt yêu cầu.

Để tháo gỡ khó khăn cho xã, Sở Y tế huy động 5 đơn vị y tế hỗ trợ lực lượng, phân công các đơn vị phụ trách từng địa bàn, chuẩn bị trang thiết bị, vật tư phục vụ đợt khám. Toàn xã bố trí 43 điểm khám lưu động tại nhà văn hóa xóm, trường học, trạm biên phòng và các địa điểm phù hợp, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế.

Đồng thời, xã phân công cán bộ, công chức xuống từng xóm, phối hợp rà soát, vận động người dân đến khám bệnh, phấn đấu đến ngày 13/11 hoàn thành khám sức khỏe toàn dân tại xã. Qua đó, giúp phát hiện sớm bệnh tật, tư vấn chăm sóc sức khỏe, nâng cao ý thức khám định kỳ, giảm gánh nặng chi phí điều trị cho người dân.