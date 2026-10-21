Sở Y tế Hà Nội khảo sát mô hình khám, chữa bệnh từ xa tại Trạm Y tế Lục Yên

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của Trạm Y tế Lục Yên, để đưa ứng dụng đến gần người dân, trạm đã triển khai đồng bộ tại các thôn thông qua các cuộc họp thôn và hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể xã.

Đơn vị thành lập 04 tổ công tác phụ trách Trạm Y tế Lục Yên và 03 điểm trạm: Liễu Đô, Minh Xuân, Yên Thắng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, viên chức, người lao động và nhân viên y tế thôn để hướng dẫn người dân đăng ký, sử dụng ứng dụng, tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh từ xa.

Lãnh đạo Trạm Y tế Lục Yên báo cáo sơ bộ kết quả sau 9 tháng triển khai mô hình khám bệnh từ xa.

Bước đầu, số tài khoản đã đăng ký đạt 6.474, tương đương 76% số tài khoản theo danh sách rà soát. Trong số tài khoản đã đăng ký, có 137 tài khoản sử dụng ứng dụng. Trạm ghi nhận 27 lượt đặt lịch khám và 18 lượt được khám qua ứng dụng.

Qua khảo sát, đoàn công tác Sở Y tế Hà Nội đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ Trạm Y tế Lục Yên trong triển khai ứng dụng “Bác sĩ cho mọi nhà”, giúp người dân tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh từ xa.

Đại diện Đoàn công tác Sở Y tế Hà Nội phát biểu ý kiến.

Để ứng dụng phát huy hiệu quả, đoàn công tác yêu cầu Trạm Y tế Lục Yên đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký và sử dụng thông qua hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội, tư vấn trực tiếp tại trạm; đồng thời lồng ghép trong các hoạt động khám, chữa bệnh, tiêm chủng, họp thôn và sinh hoạt cộng đồng, qua đó phát huy hiệu quả khám, chữa bệnh từ xa cho người dân trên địa bàn.