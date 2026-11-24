Nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa. Ảnh: BVCC.

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong số 10 nạn nhân đang được điều trị, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận 4 trường hợp, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tiếp nhận 2 trường hợp và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp nhận 4 trường hợp.

Trước đó, khoảng 8h03 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo về vụ nổ tại số nhà 168 phố Nguyễn Văn Tuyết. Công an phường Đống Đa cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát giao thông và tổ địa bàn được điều động đến hiện trường.

Vụ nổ khiến một số cấu kiện công trình sập đổ. Nghi còn người mắc kẹt bên trong, lực lượng chức năng đã triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Ghi nhận tại hiện trường, ngôi nhà nằm giữa phố Nguyễn Văn Tuyết bị đổ sập. Ảnh: Đinh Hà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội và các bệnh viện khẩn trương điều động nhân lực, phương tiện đến hiện trường để cấp cứu, vận chuyển và phân loại nạn nhân về các cơ sở y tế.

Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện huy động tối đa nhân lực, thuốc, máu và chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác cấp cứu, hồi sức, phẫu thuật và điều trị. Các đơn vị phải bố trí bác sĩ, điều dưỡng có chuyên môn cao trực tiếp tham gia cứu chữa; tổ chức hội chẩn toàn viện, liên khoa, liên viện đối với những trường hợp nặng, nguy kịch, đa chấn thương.

Với các ca vượt quá khả năng chuyên môn, bệnh viện cần chủ động đề nghị hỗ trợ từ tuyến trên và các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành. Các đơn vị đồng thời chuẩn bị phương án chuyển tuyến an toàn khi có chỉ định, bảo đảm đủ thuốc, máu, trang thiết bị và nhân lực trực cấp cứu 24/24 giờ.

Sở Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện quan tâm tiếp đón, chăm sóc, động viên tinh thần người bệnh và thân nhân; tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, bảo đảm các chế độ, chính sách theo quy định.

Ngoài ra, các đơn vị phải rà soát, lập danh sách đầy đủ nạn nhân được tiếp nhận, gồm họ tên, giới tính, năm sinh, địa chỉ, chẩn đoán, tình trạng sức khỏe và hướng xử trí. Diễn biến sức khỏe người bệnh cần được cập nhật thường xuyên, báo cáo nhanh về Phòng Nghiệp vụ Y để tổng hợp, báo cáo UBND TP Hà Nội.

Lãnh đạo các bệnh viện được phân công trực tiếp chỉ đạo công tác cấp cứu, điều trị và bố trí đầu mối phối hợp với Sở Y tế trong suốt quá trình xử lý vụ việc.