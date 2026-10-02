Sở Y tế Đắk Lắk hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực với Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên

Tham dự buổi làm việc có BS CKII Nay Phi La – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk; GS.TS Nguyễn Tiến Dũng – Hiệu trưởng Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên, cùng các đồng chí trong Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc của hai bên.

Theo Thỏa thuận hợp tác, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên thống nhất phối hợp trên 4 nhóm nội dung chính, gồm: Công tác tổ chức cán bộ; Đào tạo trình độ đại học, sau đại học và đào tạo liên tục thuộc khối ngành sức khỏe; Nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và hợp tác quốc tế; Các hoạt động chăm sóc, phục vụ người bệnh và các hoạt động chuyên môn khác.

Toàn cảnh buổi ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Việc hợp tác được thực hiện trên nguyên tắc lấy người học làm trung tâm, đào tạo theo các năng lực được xác định trong chương trình đào tạo; phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và ngành Y tế trong xây dựng, tổ chức đào tạo; đồng thời phát huy tối đa nguồn lực của hai bên trong đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Hai bên cũng thống nhất bảo đảm sự an toàn, tôn trọng và bình đẳng về lợi ích, trách nhiệm trong quá trình phối hợp.

Trong lĩnh vực đào tạo, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên sẽ phối hợp với các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế xây dựng kế hoạch, nội dung và hợp đồng đào tạo thực hành; thống nhất các điều kiện tổ chức dạy học thực hành, bảo đảm chất lượng đào tạo, an toàn, tôn trọng và giữ bí mật thông tin của người sử dụng dịch vụ y tế theo quy định. Nhà trường đồng thời xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo bảo đảm người học đạt các năng lực theo chương trình đào tạo; tổ chức các chương trình đào tạo đại học, sau đại học và đào tạo liên tục đáp ứng nhu cầu của ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk.

Về phía Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, ngành Y tế sẽ hỗ trợ công bố các bệnh viện trực thuộc đủ điều kiện là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe; phối hợp với Nhà trường bảo đảm các yêu cầu đối với cơ sở thực hành theo quy định. Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc sẽ phối hợp tổ chức các lớp đào tạo đại học, sau đại học và đào tạo liên tục phù hợp với nhu cầu của cán bộ y tế; tạo điều kiện để sinh viên, học viên được thực hành và tham gia các hoạt động chuyên môn phù hợp với năng lực, trình độ, nhu cầu của các bệnh viện và trong thời gian phù hợp.

Bác sĩ Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk phát biểu tại lễ ký kết, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác giữa các bên.

Hai bên cũng thống nhất phối hợp trong quản lý, giám sát, theo dõi người học trong suốt quá trình đào tạo; tạo điều kiện về thời gian để cán bộ y tế tham gia các chương trình đào tạo. Đặc biệt, Sở Y tế sẽ tạo điều kiện để cán bộ của các bệnh viện trực thuộc tham gia giảng dạy với vai trò giảng viên đồng cơ hữu hoặc giảng viên thỉnh giảng của Nhà trường, qua đó tăng cường sự gắn kết giữa đào tạo và thực tiễn khám, chữa bệnh. Bên cạnh công tác đào tạo, hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật, hợp tác quốc tế, chăm sóc và phục vụ người bệnh cùng các hoạt động chuyên môn khác. Các chương trình, nội dung hợp tác được triển khai trên cơ sở thỏa thuận giữa hai bên, bảo đảm lợi ích, trách nhiệm của các bên và tuân thủ các quy định hiện hành.

GS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên, nhấn mạnh những kỳ vọng trong hợp tác giữa các bên.

Phát biểu tại buổi làm việc, BS CKII Nay Phi La – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc tăng cường liên kết giữa ngành Y tế với các cơ sở đào tạo có ý nghĩa quan trọng trong đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực y tế. Thông qua hợp tác với Trường Đại học Y – Dược (Đại học Thái Nguyên), đội ngũ cán bộ y tế của tỉnh có thêm cơ hội được đào tạo, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn; đồng thời các cơ sở y tế có điều kiện tiếp nhận sinh viên, học viên thực hành, gắn đào tạo với thực tiễn khám, chữa bệnh. Giám đốc Sở Y tế đề nghị các đơn vị chức năng của hai bên chủ động trao đổi, rà soát nhu cầu và phối hợp triển khai các nội dung đã thống nhất, bảo đảm Thỏa thuận hợp tác được cụ thể hóa thành các chương trình đào tạo, hoạt động chuyên môn và nghiên cứu khoa học phù hợp với yêu cầu thực tế.

GS.TS Nguyễn Tiến Dũng – Hiệu trưởng Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên, cho biết, Nhà trường mong muốn phát huy thế mạnh trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật để đồng hành cùng ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk trong phát triển nguồn nhân lực. Việc phối hợp giữa cơ sở đào tạo và các bệnh viện, cơ sở y tế sẽ góp phần tăng cường gắn kết giữa kiến thức lý thuyết và thực hành lâm sàng, tạo môi trường đào tạo phù hợp cho sinh viên, học viên, đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế.

Sở Y tế Đắk Lắk và Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên ký kết hợp tác, mở rộng cơ hội phối hợp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực y tế.

Thỏa thuận hợp tác có hiệu lực kể từ ngày ký và là cơ sở để hai bên triển khai các chương trình hợp tác trong thời gian tới. Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên thống nhất duy trì trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo và các đơn vị chức năng, kịp thời phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh trên tinh thần thiện chí, hợp tác và đúng quy định của pháp luật.

Việc ký kết Thỏa thuận hợp tác mở ra cơ sở phối hợp lâu dài giữa ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk và Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên, tập trung vào đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ y tế, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của hệ thống y tế và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh./.