Ngày 21/11, tin từ Sở Y tế Đắk Lắk, đơn vị vừa có văn bản yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các bệnh viện, trung tâm y tế và cơ sở cung cấp dịch vụ tư vấn, xét nghiệm, điều trị HIV/AIDS khẩn trương rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý và bảo mật thông tin người nhiễm HIV.

Theo Sở Y tế, thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin về các trường hợp lây nhiễm HIV liên quan đến cá nhân, tổ chức và chùm ca nhiễm tại một số địa phương. Một số nội dung có dấu hiệu suy diễn, thổi phồng số lượng người lây nhiễm, thậm chí tiết lộ danh tính, địa chỉ, hình ảnh nghi liên quan đến người nhiễm HIV, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống HIV/AIDS và xâm phạm nghiêm trọng quyền bảo mật thông tin của người bệnh.

Trước tình hình này, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị rà soát toàn bộ quy trình tiếp cận, khai thác, lưu trữ hồ sơ bệnh án và hệ thống phần mềm quản lý thông tin HIV/AIDS, gồm HIV-INFO và HMED.

Đặc biệt, nghiêm cấm cán bộ, nhân viên y tế tự ý sao chép, cung cấp, tiết lộ thông tin, danh tính, địa chỉ, hình ảnh của người nhiễm HIV dưới mọi hình thức khi chưa được người bệnh đồng ý hoặc không thuộc trường hợp được pháp luật cho phép. Việc cung cấp thông tin phục vụ điều tra, tố tụng của cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Trụ sở Sở Y tế Đắk Lắk.

Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp với Công an tỉnh và cơ quan quản lý thông tin, truyền thông rà soát, xác minh các nguồn tin sai sự thật, có nội dung kích động, kỳ thị hoặc làm lộ lọt thông tin cá nhân người nhiễm HIV trên không gian mạng. Những tổ chức, cá nhân có hành vi bịa đặt, xuyên tạc tình hình dịch bệnh, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người nhiễm HIV sẽ được kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định.

Bên cạnh việc siết chặt quản lý, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp thông tin chính thống, khách quan, khoa học về tình hình dịch tễ HIV/AIDS trên địa bàn; tăng cường truyền thông giảm kỳ thị, phân biệt đối xử, giúp người dân hiểu đúng về dự phòng lây nhiễm HIV, tránh tâm lý hoang mang.

Trước đó, tại Đắk Lắk xuất hiện tin đồn một người chơi Pickleball nhiễm HIV rồi lây cho nhiều người, khiến dư luận xôn xao. Qua xác minh, ngành Y tế xác định người bị đồn đoán không có trong danh sách quản lý người nhiễm HIV và điều trị HIV/AIDS. Công an xã Ea Ning đã mời 2 người liên quan đến việc chia sẻ, bình luận thông tin lên làm việc để xem xét xử lý theo quy định.