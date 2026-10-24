Sở Y tế công bố danh sách 5 cơ sở y tế khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Người dân được khám sức khỏe miễn phí tại Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Cửu. Ảnh: Trị An

Theo đó, có 5 cơ sở y tế công lập và tư nhân đăng ký tình nguyện tổ chức điểm khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc hoàn toàn miễn phí cho người dân. Cụ thể các điểm khám bao gồm:

Phòng khám Đa khoa Hạnh Phúc: Địa chỉ tại 158-160 đường Đồng Khởi, khu phố 6, phường Tam Hiệp. Phục vụ khám sức khỏe cho người từ 18 tuổi trở lên theo danh sách của phường Tam Hiệp.

Phòng khám Đa khoa Dân Y: Địa chỉ tại 1/C2 quốc lộ 51, khu phố 5, phường Long Hưng. Phục vụ khám sức khỏe cho người từ 18 tuổi trở lên.

Phòng khám Đa khoa Dân Y Biên Hòa: Địa chỉ tại A18+19 đường Vũ Hồng Phô, khu phố 5, phường Trấn Biên. Phục vụ khám sức khỏe cho người từ 18 tuổi trở lên.

Phòng khám Đa khoa Dân Y Biên Hòa - Chi nhánh Trảng Dài: Địa chỉ tại 27 đường Trần Văn Xã, khu phố 5, phường Trảng Dài. Phục vụ khám sức khỏe cho người từ 18 tuổi trở lên.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh: Địa chỉ tại 911 đường 21/4, phường Bình Lộc. Phục vụ khám sức khỏe người cao tuổi trên 60 tuổi.

Để tạo thuận lợi tối đa cho người dân tra cứu và tiếp cận dịch vụ, Sở Y tế đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ định vị và hiển thị các điểm khám này lên bản đồ số của ứng dụng Công dân số (Dong Nai City).

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế trong danh sách tổ chức khám đúng chuyên môn, bảo đảm chất lượng, công khai và tuyệt đối không thu phí các dịch vụ đã cam kết miễn phí.

Đối với người dân, trước khi đến khám nên liên hệ trước qua số điện thoại của điểm khám để được xác nhận chính xác thời gian, đối tượng phục vụ và các nội dung hỗ trợ phù hợp.

Song song với các điểm khám sức khỏe miễn phí trên, nhiều đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố cũng đang đẩy mạnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Đồng thời cập nhật, tạo lập Sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe của người dân theo vòng đời.